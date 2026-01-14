Tommy Lee Jones solicitó tutela temporal para su hija dos años antes de ser hallada sin vida

Dos años antes de que la hija de Tommy Lee Jones, Victoria Jones, fuera hallada sin vida por una supuesta sobredosis, el ganador del Oscar tomó acciones legales en un intento por protegerla.

Según People, que señala haber tenido acceso a los registros del Tribunal Superior del Condado de Marin, en California, el actor de 79 años presentó una petición el 7 de agosto de 2023 para establecer una tutela temporal sobre su hija, quien entonces tenía 31 años.

Un juez aprobó la solicitud días después, designando a un tutor temporal para supervisar el cuidado de Victoria. También se indica que la tutela fue posteriormente extendida por un período corto.



Los documentos no detallan las circunstancias que motivaron la solicitud ni incluyen información médica, ya que este tipo de datos suele mantenerse en reserva.



Fecha de la solicitud coincide con un episodio que involucró a la hija de Tommy Lee Jones

Al respecto, el medio San Francisco Chronicle informó que, al momento de la solicitud, Victoria se encontraba internada de manera involuntaria en un hospital de Greenbrae, en California, "bajo una retención psiquiátrica de 14 días", luego de que las autoridades determinaran que representaba un riesgo para sí misma o para otras personas.

El medio también indicó que la petición presentada por Tommy Lee Jones señalaba que su hija estaba apelando dicha medida y solicitaba que un tutor organizara su traslado a un centro de rehabilitación de drogas inmediatamente después de su liberación.



Fin de la tutela temporal solicitada por Tommy Lee Jones

A finales de 2023, Tommy Lee Jones pidió al tribunal dar por terminada la tutela temporal. La solicitud fue aprobada por un juez el 18 de diciembre de ese año, según muestran los registros judiciales.

Victoria Jones, de 34 años, fue encontrada inconsciente en la madrugada del 1 de enero en el hotel Fairmont de San Francisco, donde se confirmó su fallecimiento. Según los medios estadounidenses, se presume que la causa habría sido una sobredosis de drogas.

El audio de la llamada de emergencia al 911 fue clasificado como un "código 3 por sobredosis, cambio de color".

En este tipo de casos, según los especilistas de la Clínica Cleveland, hace referencia a la cianosis, una condición asociada a bajos niveles de oxígeno en la sangre que provoca una tonalidad azulada o morada en la piel, labios y uñas.

