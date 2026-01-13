Se agrava el caso de Daniel Stern: actor de 'Mi probre angelito' es imputado por presunta solicitud de prostitución

Daniel Stern, conocido por su actuación en la franquicia Mi pobre angelito, fue imputado con un "cargo criminal" en California por presuntamente intentar contratar servicios de prostitución.

Un portavoz de la Fiscalía del Condado de Ventura informó a TMZ que los fiscales presentaron cargos formales contra el actor por solicitar este tipo de servicios.

De acuerdo con la información oficial, la audiencia de lectura de cargos está programada para este martes. Sin embargo, las autoridades señalaron que no es necesaria la presencia de Stern, ya que su abogado podría comparecer en su representación.

Cabe mencionar que el estado de California no reconoce la prostitución como una actividad legal.

Así empezó el caso de conta el actor de Mi pobre angelito

El caso se originó luego de que Daniel Stern recibiera una citación por un presunto intento de contratar a una acompañante en un hotel ubicado en Camarillo, California. En ese momento, no fue detenido y solo se le entregó una multa administrativa.

Posteriormente, el expediente fue remitido a la Fiscalía del Condado de Ventura por parte de la Oficina del Sheriff del condado. Según indicaron fuentes oficiales, la documentación fue entregada a última hora del viernes pasado, lo que permitió que los fiscales evaluaran rápidamente el caso y decidieran presentar cargos.

Hasta ahora, el actor de Mi pobre angelito no ha emitido declaraciones sobre el proceso judicial en su contra.

Daniel Stern no quiere participar en las celebraciones por los 35 años de Mi pobre angelito

Stern, quien interpretó al ladrón Marv Merchants en Mi pobre angelito, explicó hace poco por qué no quiso asistir a ninguna de las actividades organizadas por el 35 aniversario de la película.

En una entrevista concedida a People, el actor dijo que, aunque tiene un cariño especial por la cinta, hoy lleva una vida alejada de Hollywood y no planea asistir a los eventos presenciales.

Sin embargo, mencionó que estaría dispuesto a participar de manera virtual a este tipo de evento.

"Yo no salgo de mi granja. No es nada contra la película. Es solo que… una llamada telefónica o una llamada por Zoom, y estoy dentro. Pero… soy un poco hogareño", explicó.