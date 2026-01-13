Últimas Noticias
Timothy Busfield se entrega a la justicia y rechaza cargos por abuso sexual infantil: "Todas son mentiras"

El director Timothy Busfield enfrenta cargos de abuso sexual infantil en Nuevo México.
El director Timothy Busfield enfrenta cargos de abuso sexual infantil en Nuevo México.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"No le hice nada a esos niños", dijo Timothy Busfield antes de entregarse a la policía en Nuevo México donde enfrenta cargos de abuso sexual contra menores en un set de televisión.

Timothy Busfield se entregó a la justicia. El actor y director estadounidense decidió ir con las autoridades de Nuevo León, ciudad donde enfrenta cargos de supuesto abuso sexual infantil contra menores en un set de televisión donde se grababan escenas del drama criminal The Cleaning Lady, donde él era el director así como productor de varios episodios.

De acuerdo con información de TMZ, el también esposo de Melissa Gilbert, estrella de La familia Ingalls, fue con la Policía días después de que se emitiera una orden de arresto tras ser acusado por la Fiscalía de Nuevo León de “abuso infantil y contacto sexual criminal contra una menor de edad”.

Según la investigación fiscal, dos niños actores, de 7 y 8 años, acusaron a Timothy Busfield de realizarles tocamientos indebidos mientras dirigía la serie The Cleaning Lady, de Warner Bros, el 2022.

“Cuando se produjo el presunto contacto, y sus padres denunciaron los presuntos delitos a la policía de Albuquerque dos años después, lo que dio lugar a una investigación criminal”, expresa el portal especializado en celebridades.

Larry Stein, abogado civil de Timothy Busfield, deslizó la posibilidad de una supuesta venganza luego de que una actriz en el set le habría dicho que “la madre de ambos niños le dijo que juró vengarse después de que sus hijos fueran eliminados de la última temporada de la serie”.

Timothy Busfield es esposo de Melissa Gilbert, estrella de La familia Ingalls.
Timothy Busfield es esposo de Melissa Gilbert, estrella de La familia Ingalls.

Timothy Busfield afirma ser inocente de cargos de abuso sexual infantil

Timothy Busfield rompió su silencio y habló sobre los cargos de abuso sexual infantil en su contra. Por medio de un video obtenido por TMZ, el también actor se grabó frente a una ventana con el horizonte de la ciudad de Alburquerque antes de entregarse.

“Voy a enfrentar estas mentiras. Son horribles. No le hice nada a esos niños. Voy a pelear esto y voy a ser exonerado. Todo esto está muy mal y es completamente falso”, expresó el director tras afirmar que llegó a Alburquerque después de conducir más de 3 mil kilómetros. "Todas son mentiras. Manténganse firmes y, ojalá, salga muy pronto”, acotó.

Cabe resaltar que Timothy Busfield tenía previsto aparecer en un episodio de la serie policiaca Law & Order: SVU esta semana. No obstante, el capítulo fue cancelado, señaló el portal.

Timothy Busfield enfrenta dos cargos de abuso sexual contra menores

Timothy Busfield enfrenta dos cargos de abuso sexual contra menores en el estado de Nuevo México. Según medios internacionales, la justicia emitió una orden de arresto el último 9 de enero.

Dicha investigación está relacionada con dos hermanos gemelos que participaron en la serie The Cleaning Lady, en 2022, producción en la que Busfield trabajó como director.

De acuerdo con CNN, la investigación inició en noviembre de 2024 cuando un investigador respondió a la llamada de un médico en la ciudad de Alburquerque.

"Según la denuncia, a uno de los niños se le ha diagnosticado trastorno de estrés postraumático y ansiedad. Un trabajador social documentó que había tenido pesadillas en las que Busfield lo tocaba", señala el medio.

De igual manera, documentos policiales señalaron que uno de los menores declaró ante las autoridades que el acusado "lo habría tocado de manera indebida en más de una ocasión dentro del set de grabación".

Cabe resaltar que Timothy Busfield, recordado por sus actuaciones en The West Wing, Revenge of the Nerds, Treinta y tantos y El campo de los sueños, dirigió seis episodios de la serie, emitidos por Fox entre 2022 y 2025, año en que fue cancelada. El programa fue producido por Warner Bros.

