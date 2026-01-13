Timothy Busfield se entrega a la justicia y rechaza cargos por abuso sexual infantil: "Todas son mentiras"

Timothy Busfield se entregó a la justicia. El actor y director estadounidense decidió ir con las autoridades de Nuevo León, ciudad donde enfrenta cargos de supuesto abuso sexual infantil contra menores en un set de televisión donde se grababan escenas del drama criminal The Cleaning Lady, donde él era el director así como productor de varios episodios.

De acuerdo con información de TMZ, el también esposo de Melissa Gilbert, estrella de La familia Ingalls, fue con la Policía días después de que se emitiera una orden de arresto tras ser acusado por la Fiscalía de Nuevo León de “abuso infantil y contacto sexual criminal contra una menor de edad”.

Según la investigación fiscal, dos niños actores, de 7 y 8 años, acusaron a Timothy Busfield de realizarles tocamientos indebidos mientras dirigía la serie The Cleaning Lady, de Warner Bros, el 2022.

“Cuando se produjo el presunto contacto, y sus padres denunciaron los presuntos delitos a la policía de Albuquerque dos años después, lo que dio lugar a una investigación criminal”, expresa el portal especializado en celebridades.

Larry Stein, abogado civil de Timothy Busfield, deslizó la posibilidad de una supuesta venganza luego de que una actriz en el set le habría dicho que “la madre de ambos niños le dijo que juró vengarse después de que sus hijos fueran eliminados de la última temporada de la serie”.