Farruko llegó a Cusco y visitó el Valle Sagrado de los Incas para "empezar hacer música"

Farruko está en Cusco. Luego de presentarse en el Callao y llegar a Lima para un festival de reguetón, el cantante de reguetón publicó nuevas fotos en el Valle Sagrado de los Incas donde fue fotografiado contemplado dicho escenario desde lo alto de un mirador ubicado en el distrito de Pisac.

En la primera publicación, con tres fotos, el artista y productor discográfico puertorriqueño viste una casaca de cuero café, un polo y un pantalón, ambas prendas con diseño camuflado tipo militar. En la foto de portada, Farruko aparece sentado entre las alas coloridas del mirador. En otra imagen, el cantante aparece viendo el paisaje del lugar.

Por otro lado, Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido como Farruko, colocó otras dos fotografías en un club campestre dentro del Valle Sagrado. En una foto aparece con una gorra que le cubre el rostro y en la segunda imagen se ve las manos del intérprete de Cositas que hacíamos agarrando un cigarrillo al lado de una tasa artesanal.

“Agarrando musa para empezar a hacer música desde aquí”, escribió el compositor en su publicación. Del mismo modo, sus seguidores aplaudieron la llegada del cantante a la Ciudad Imperial. “Cusco es clave”, “Un orgullo que estés disfrutando de nuestra cultura”, y “Llénate de energías en Cusco”, fueron algunos de los comentarios.

Aún se desconoce si el artista urbano de 34 años visitará Machu Picchu, u otros atractivos turísticos, o la cantidad de días que se quedará en Cusco. ¿Publicará más fotos de su visita en Perú? Veremos.

Farruko disfrutando de una hermosa vista hacia el Valle Sagrado de los Incas.Fuente: Instagram (farruko)

Farruko sorprendió en el Callao con una presentación en la calle

Farruko sorprendió a sus fans con un gesto inesperado. En lugar de limitarse a su presentación programada, el artista decidió adentrarse en las calles del Callao, donde se unió a los chalacos para ofrecer una presentación espontánea que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El reggaetonero se presentó en el Pozo de Saloom, un emblemático punto del Callao, y sin pensarlo, agarró el micrófono y comenzó a cantar Cosita que hacíamos.

El público presente, sorprendido por el momento, no dudó en grabar el espectáculo con sus teléfonos, compartiendo la experiencia con las redes en segundos.

Luego del evento, Farruko compartió algunas fotos del momento en Instagram, acompañadas de un mensaje profundo: "No olvides de dónde vienes. Gracias a Dios por permitirme crecer en este movimiento llamado reguetón", escribió.

Además, compartió una imagen posando frente a un mural de Tego Calderón, otro grande de la música urbana. "Gracias, Perú, Callao city, por aquí no camina cualquiera", añadió.