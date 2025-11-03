Últimas Noticias
Farruko llegó a Cusco y visitó el Valle Sagrado de los Incas para "empezar hacer música"

El cantante Farruko se encuentra disfrutando de diversos lugares turísticos en Cusco.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Disfruta el Perú! Luego de estar en el Callao, el cantante de reguetón sorprendió a sus seguidores al publicar fotos en Cusco. Mira las nuevas publicaciones de Farruko.

Farruko está en Cusco. Luego de presentarse en el Callao y llegar a Lima para un festival de reguetón, el cantante de reguetón publicó nuevas fotos en el Valle Sagrado de los Incas donde fue fotografiado contemplado dicho escenario desde lo alto de un mirador ubicado en el distrito de Pisac.

En la primera publicación, con tres fotos, el artista y productor discográfico puertorriqueño viste una casaca de cuero café, un polo y un pantalón, ambas prendas con diseño camuflado tipo militar. En la foto de portada, Farruko aparece sentado entre las alas coloridas del mirador. En otra imagen, el cantante aparece viendo el paisaje del lugar.

Por otro lado, Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido como Farruko, colocó otras dos fotografías en un club campestre dentro del Valle Sagrado. En una foto aparece con una gorra que le cubre el rostro y en la segunda imagen se ve las manos del intérprete de Cositas que hacíamos agarrando un cigarrillo al lado de una tasa artesanal.

“Agarrando musa para empezar a hacer música desde aquí”, escribió el compositor en su publicación. Del mismo modo, sus seguidores aplaudieron la llegada del cantante a la Ciudad Imperial. “Cusco es clave”, “Un orgullo que estés disfrutando de nuestra cultura”, y “Llénate de energías en Cusco”, fueron algunos de los comentarios.

Aún se desconoce si el artista urbano de 34 años visitará Machu Picchu, u otros atractivos turísticos, o la cantidad de días que se quedará en Cusco. ¿Publicará más fotos de su visita en Perú? Veremos.

Farruko disfrutando de una hermosa vista hacia el Valle Sagrado de los Incas.

Farruko sorprendió en el Callao con una presentación en la calle

Farruko sorprendió a sus fans con un gesto inesperado. En lugar de limitarse a su presentación programada, el artista decidió adentrarse en las calles del Callao, donde se unió a los chalacos para ofrecer una presentación espontánea que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El reggaetonero se presentó en el Pozo de Saloom, un emblemático punto del Callao, y sin pensarlo, agarró el micrófono y comenzó a cantar Cosita que hacíamos.

El público presente, sorprendido por el momento, no dudó en grabar el espectáculo con sus teléfonos, compartiendo la experiencia con las redes en segundos.

Luego del evento, Farruko compartió algunas fotos del momento en Instagram, acompañadas de un mensaje profundo: "No olvides de dónde vienes. Gracias a Dios por permitirme crecer en este movimiento llamado reguetón", escribió.

Además, compartió una imagen posando frente a un mural de Tego Calderón, otro grande de la música urbana. "Gracias, Perú, Callao city, por aquí no camina cualquiera", añadió.

Farruko estuvo en el Callao con una presentación en la calle:
Farruko se pronuncia sobre la delincuencia en Perú

La visita de Farruko también dejó un mensaje reflexivo. En una entrevista realizada por el creador de contenido Diego Lorenzo, el cantante habló sobre la problemática de la delincuencia en Perú. Lorenzo le preguntó: "¿Qué consejo le darías a la juventud que está viviendo una película que no es?".

Farruko respondió: "A veces, buscamos refugio en las cosas más rápidas, y creen que la delincuencia es la manera más rápida para obtener éxito y dinero, y muchas veces cogemos de pretexto la necesidad, pero al final es más por vanidad".

El artista continuó: "Si realmente hay necesidad, buscas la manera de hacer las cosas bien y salir adelante. Al final, la delincuencia tiene dos caminos: la cárcel o el cementerio". Farruko también reflexionó sobre el impacto de las canciones y las redes sociales en la juventud: "Se están dejando llevar por muchas de nuestras canciones. A través de las redes sociales, nos obligan a vender la película de que 'esto es lo que tengo que hacer'. Creo que eso nos está lavando el cerebro y hace que tomemos malas decisiones".

Por último, el cantante expresó que, aunque el sistema y los gobiernos puedan poner obstáculos, el cambio comienza en cada uno: "El sistema nos tiene sometidos. Muchas veces no nos deja crecer, pero eso no te puede quitar las ganas. El cambio empieza en ti y, si no quieres ver a tu familia sufrir, si quieres ser alguien de provecho, ese no debe ser el camino".

