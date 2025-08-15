“¡Me hicieron abuela, estoy feliz!”: Karina Calmet celebra la llegada de su primer nieto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karina Calmet ya es abuela. La reconocida actriz de la serie Al fondo hay sitio anunció la llegada de su primer nieto Rafael, fruto del matrimonio de su hija menor Naelah Giha Calmet con el ingeniero industrial Juan Diego Curisinche Castro.

Fue por medio de sus redes sociales, que la recordada intérprete de Isabella Maldini dio a conocer que su hija dio a luz a su bebé el último 13 de agosto. “Estoy tan feliz. Me hicieron abuela. Bienvenido, Rafael”, se lee en las historias de Instagram de la actriz con una foto de los pies del pequeño.

Eso no es todo. La también exreina de belleza publicó un post donde agregó una foto al lado de sus dos hijas y acariciando el vientre de Naelah Giha.

“¡Soy abuela! Ayer (13 de agosto) nació mi nieto Rafael. Estoy tan feliz y agradecida de esta nueva etapa. Gracias papitos Juan Diego y Naelah Giha. ¡Estamos muy bendecidos!”, expresó la actriz de 55 años quien no pudo ocultar su emoción de convertirse en abuela.

Del mismo modo, Karina recibió las felicitaciones de diversos seguidores al enterarse del nacimiento de su nieto.

“Felicidades, eres la nueva ‘Noni’”, “Qué hermosa noticia”, “Felicidades a tu familia, que disfrutes esta nueva etapa tan bella”, “Felicidades a los papitos y a ti por entrenarte como abuela”, fueron algunos de los comentarios incluidos los mensajes de las actrices Melanie Urbina y Bárbara Cayo, excompañeras de Calmet en Al fondo hay sitio.

Karina Calmet es recordada por su papel de Isabella Maldini en la serie Al fondo hay sitio. | Fuente: Instagram (karinacalmetoficial)

Karina Calmett regresó a la serie Al fondo hay sitio

Karina Calmett volvió a la serie Al fondo hay sitio, pero no con su conocido personaje de Isabella Maldini. La actriz regresó para la temporada 12 para interpretar a Marcela Pampañaupa, la hermana gemela perdida de Isabella, a quien nunca conoció.

Días atrás, se pudo ver como Marcela (Karina Calmet) se reencuentra con su padre Emiliano Pampañaupa (Tulio Loza) recordando a su fallecida madre Chabelita, interpretada por la desaparecida actriz Ofelia Lazo. “Mi ‘wawita’ vive”, expresó Emiliano mientras se encontraba con su hija Marcela mirando la foto de Chabelita.

En uno de los últimos capítulos, Marcela cambia de apariencia al vestirse igual a Isabella Maldini, algo que dejó en shock a la familia Gonzáles. Anteriormente, Leonardo Rizo-Patrón (Marco Zunino), el viudo de Isabella, sufrió una decepción al confirmar que Marcela no es su fallecida esposa. “Son tan parecidas”, expresó el personaje.

El nieto de Karina Calmet es fruto del matrimonio de su hija menor Naelah Giha con Juan Diego Curisinche | Fuente: Instagram (naelahgiha)

¿Cómo fue la primera aparición de Marcela en Al fondo hay sitio?

La primera aparición del personaje de Marcela Pampañaupa en la serie Al fondo hay sitio se dio el último 16 de junio en una escena grabada en la ciudad de Monsefú, en Chiclayo, y que tenía como protagonista a Melanie Urbina con su divertido personaje de Monserrat.

De acuerdo al capítulo, Monserrat se venía desempeñando como una guía turística en Chiclayo siendo la encargada de dar a conocer la Ruta del papa León XIV.

En un momento, Monserrat empezó a vender sus productos a los turistas con la imagen y la marca del papa León XIV. No obstante, al final de la escena sonó una música de intriga con la aparición de Karina Calmet con un personaje muy parecido a Isabella Maldini.

Usando una capucha roja y una mochila azul, el personaje de Marcela miró al grupo de turistas mientras voltea dejando ver su rostro semejante a la hija de Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet), quien murió a causa de un disparo de Carmen Torres (Teddy Guzmán), madre de Claudia Llanos (Úrsula Boza), en la octava temporada de Al fondo hay sitio.