Globos de Oro 2026: Wagner Moura gana como mejor actor en drama y hace historia para Brasil

El actor brasileño fue reconocido por su papel en El agente secreto, coronando una noche histórica para el cine de Brasil en los Globos de Oro 2026.

Este domingo, Brasil vivió una noche histórica en Hollywood. Wagner Moura ganó el Globo de Oro 2026 a mejor actor en drama por su interpretación en El agente secreto, convirtiéndose en el primer intérprete brasileño en obtener este reconocimiento.

Moura se impuso en una categoría altamente competitiva que incluía a Joel Edgerton (Sueños de trenes), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Pecadores) y Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me from Nowhere).

El premio marcó el segundo Globo de Oro para El agente secreto y Brasil en la misma noche. Minutos antes, el director Kleber Mendonça Filho había subido al escenario para recibir el galardón a mejor película extranjera.

El discurso de Wagner Moura

Visiblemente emocionado al recibir el Globo de Oro, Wagner Moura dedicó el reconocimiento a su director y al público brasileño. “Kleber, eres un genio, eres mi hermano y te agradezco por esto”, expresó el actor desde el escenario.

Moura profundizó luego en el significado de la película y su mensaje: “El agente secreto es una película sobre la falta de memoria y el trauma generacional. Creo que si el trauma se puede transmitir de generación en generación, los valores también”.

Finalmente, cerró su discurso con una dedicatoria a quienes, según sus palabras, “se mantienen fieles a sus valores en los momentos difíciles”, y envió un saludo al público de su país: “Para todos los que están mirando en Brasil. ¡Viva Brasil, viva la cultura brasileña!”.

Brasil triunfa en los Globos de Oro

Con este reconocimiento, el cine brasileño alcanza su cuarto Globo de Oro en la historia. El primero llegó en 1999, cuando una película dirigida por Walter Salles se convirtió en la primera producción brasileña en ganar esta estatuilla.

Más recientemente, en 2025, Brasil rompió otra sequía histórica cuando Fernanda Torres ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz por Aún estoy aquí (Ainda Estou Aqui), devolviendo al país al centro de la conversación cinematográfica global.

El agente secreto rumbo al Oscar 2026

El triunfo de Wagner Moura consolida a El agente secreto como una de las candidatas más fuertes de la temporada de premios. Antes de los Globos de Oro, la película ya había ganado el Critics Choice Award a mejor película extranjera.

En diciembre, la Academia de Hollywood confirmó a El agente secreto dentro de la shortlist rumbo a la nominación al Oscar a mejor película internacional, junto a otros títulos elogiados por la crítica como Un simple accidente, Valor sentimental y Sirat.

Además, la cinta tuvo un recorrido destacado en el Festival de Cannes, donde obtuvo los premios a mejor director y mejor actor, reforzando su prestigio internacional.

