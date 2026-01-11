Globos de Oro 2026: la brasileña 'El agente secreto' se consagra como Mejor Película Extranjera

La producción brasileña se impuso en una categoría altamente competitiva y reafirma el gran momento del cine de Brasil en la temporada de premios.

El cine brasileño volvió a brillar en Hollywood. El agente secreto se llevó este domingo el Globo de Oro 2026 a mejor película extranjera, imponiéndose frente a una terna diversa y de alto nivel integrada por Un simple accidente (Francia), No hay otra opción (Corea del Sur), Valor sentimental (Noruega), Sirat (España) y La voz de Hind Rajab (Túnez).

El reconocimiento llega tras una temporada histórica para la cinta de Kleber Mendonça Filho, que ya había marcado un hito antes de la gala al convertirse en la primera película brasileña en obtener tres nominaciones simultáneas en los Globos de Oro: mejor película de drama, mejor película extranjera y mejor actor de drama, esta última por la interpretación de Wagner Moura.

Brasil vuelve a hacer historia en los Globos de Oro

Con este triunfo, Brasil suma su segundo Globo de Oro en la categoría de película extranjera. El primero llegó en 1999, cuando una cinta dirigida por Walter Salles hizo historia al convertirse en la primera producción brasileña en llevarse esta estatuilla.

El momento del cine brasileño no es casual. En 2025, la industria celebró otro hito cuando Fernanda Torres ganó el Globo de Oro a mejor actriz por Aún estoy aquí (Ainda Estou Aqui), rompiendo una sequía de décadas y devolviendo el protagonismo a Brasil.

El agente secreto rumbo al Oscar 2026

El triunfo en los Globos de Oro consolida a El agente secreto como una de las grandes favoritas de la temporada de premios. Semanas atrás, la cinta también se impuso en los Critics Choice Awards, un galardón considerado por la industria como uno de los indicadores más fiables de cara a los Oscar.

Que la crítica estadounidense ya la haya elegido como la mejor película extranjera del año le otorga un impulso clave en la carrera hacia los Oscars. En diciembre, la Academia de Hollywood confirmó su presencia en la shortlist rumbo a la nominación al Oscar a mejor película internacional, junto a otras producciones elogiadas por la crítica como Un simple accidente, Valor sentimental y Sirat.

Con el Globo de Oro en mano, El agente secreto no solo celebra un triunfo histórico para Brasil, sino que se posiciona como una de las apuestas más sólidas rumbo a los premios de la Academia.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis