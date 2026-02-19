Últimas Noticias
Janiz Féliz destaca clasificación de Alianza Lima: "Estamos muy contentos por esta victoria"

La opuesta Janiz Féliz de Alianza Lima.
La opuesta Janiz Féliz de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Janiz Féliz fue la mejor jugadora de Alianza Lima, que tras vencer a San Martín, pasó a las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2019.

Alianza Lima venció 3-1 a San Martín por la fecha 2 del grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 y logró clasificar a la semifinal del torneo.

Tras el partido, la dominicana Janiz Féliz se mostró feliz por esta importante victoria de Alianza en la competencia, que se desarrolla en el Polideportivo Lucha Fuentes, del distrito de Villa El Salvador.

"Estamos muy contentos por esta victoria. Hemos trabajado muy fuerte y nos la merecemos", señaló la voleibolista centroamericana a Latina.

"He estado súper emocionada de jugar. Lo que puedo contribuir al equipo lo haré de la mejor manera posible", agregó.

Partidos de Alianza en el Sudamericano de Clubes de Vóley:

Alianza Lima 3-0 Banco República

Alianza Lima 3-1 San Martín

Alianza Lima Sudamericano de Clubes de Vóley Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 San Martín

