"Hubo conversaciones": Ralph Macchio habla de un posible nuevo comienzo para 'Karate Kid'

Ralph Macchio se refirió al futuro de Karate Kid y a la posibilidad de que la franquicia continúe vigente mediante un eventual "reinicio". El actor, de 64 años, brindó declaraciones a la revista People durante su participación en la Gala Anual de 24 Hour Plays, realizada en Brooklyn, Nueva York.

Al ser consultado sobre el rumbo de la saga, Macchio indicó que el tema fue abordado en diversas ocasiones. "Hubo conversaciones", señaló.

El actor explicó que, a lo largo de los años, distintos proyectos vinculados a la franquicia coincidieron en el tiempo, lo que generó varios enfoques.

"Creo que entre la serie y la película con Jackie Chan hubo como una colisión en el mismo momento. Pienso que se necesita un reinicio. Encontrar la forma perfecta de relanzarla, porque la base de fans nunca se ha ido. No se ha ido desde 1984. Pero uno quiere atender al público de manera orgánica y ser fiel a la integridad de los personajes. Eso siempre es un desafío cuando se piensa a largo plazo", mencionó.

¿Hay una nueva película de Karate Kid en proyecto?

Macchio aclaró que, hasta el momento, no existe un proyecto concreto para hacer una nueva película de Karate Kid. "No hay nada definido, solo conversaciones constantes", precisó.

En ese sentido, detalló que los diálogos se mantienen abiertos entre los involucrados en la serie y otros actores de la franquicia.

"Los guionistas de la serie, otros actores involucrados y yo estamos abiertos a comunicarnos. Pero no es algo que vaya a suceder mañana. Todavía no tengo ese secreto, pero quizá hagamos algunas otras cosas. Y Cobra Kai nunca muere. Karate Kid vive para siempre", aseguró.