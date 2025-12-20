Sylvester Stallone se quiebra y revive el recuerdo agridulce tras ganar el Oscar con 'Rocky'

Sylvester Stallone recordó un episodio doloroso de su éxito con Rocky que se animó a revelar durante una entrevista reciente con CBS News. La película, que él escribió y protagonizó, se convirtió en un fenómeno en 1976 y al año siguiente obtuvo diez nominaciones al Oscar, de las cuales ganó tres, incluido el premio a Mejor Película.

Ocurrió durante la ceremonia de los premios en 1977, donde la experiencia fue contradictoria desde el lado emocional. Él describió la victoria como "un momento volcánico" que, poco después, se transformó en tristeza. Según relató, sus padres optaron por no asistir al evento, pese a la importancia del reconocimiento.

"Quieres que las personas que amas, que te negaron, ahora estén ahí, estás en los Oscar y no quieren ir", expresó Stallone con la voz quebrada. "Te das cuenta, en ese momento, de que nunca vas a llegar a aceptar esto. Y piensas: ¿qué más necesitas? De verdad, ¿qué más tienes que hacer para decir: 'Aquí estoy. Yo hice esto'".

Sylvester Stallone recuerda la relación conflictiva con su padre

En la misma entrevista, Stallone también recordó algunos episodios de su infancia. Contó que, tras el divorcio de sus padres cuando tenía 11 años, se fue a vivir con su padre, a quien describió como "emocional y físicamente abusivo".

Dijo que la convivencia fue compleja para él, ya que se consideraba un niño "rebelde". Incluso llegó a anticipar cuándo la situación se tornaba más difícil: "cuando mi padre silbaba, yo sabía lo que se avecinaba".

Al hablar sobre esas experiencias, Sylvester se animó a dar un consejo sobre la influencia de los padres en el desarrollo de los hijos.

"Los padres deberían ser más sensatos. Los niños son como arcilla blanda. De verdad. Los moldeas, los abollas, los lastimas o los tiras de la mesa, y ya no vuelven a tener la misma forma. Todavía lo llevo conmigo. Ojalá pudiera evitarlo. Rezo y hago todo lo posible, pero siempre está ahí".

El actor reconoció que "siempre queda algo residual" del daño que sintió durante su infancia, aunque se describió a sí mismo como "un tipo duro".

Sylvester Stallone galardonado con el premio del Kennedy Center

Stallone continúa activo en la industria del entretenimiento. Actualmente participa en el rodaje de la cuarta temporada de la serie de acción Tulsa King, producida por Paramount+.

En septiembre, durante una entrevista con Fox News, explicó que el personaje de la serie guarda una estrecha relación con su forma de ser. "Es lo más cerca que voy a estar nunca de mostrar quién soy, mi verdadera personalidad. Así es como reaccionaría. Fue un experimento. Esto es básicamente yo como gánster", dijo.

A comienzos de diciembre, Sylvester fue distinguido con un premio del Kennedy Center. El presidente Donald Trump había anunciado en agosto que el actor formaría parte del grupo de homenajeados de este año.

Sobre este reconocimiento, la estrella de Hollywood comentó que la noticia fue inesperada. Dijo que enterarse del honor fue "una sorpresa y una revelación", y añadió que nunca lo había anticipado, "y ahora no sé qué hacer".

Al referirse sobre el honor, expresó: "Cuando recibes este galardón del Kennedy Center, es algo que, a mi edad, todavía no puedo comprender: que te den un premio por algo que harías gratis. ¿Sabes a qué me refiero? He tenido mucha suerte. He sido bendecido, todo. Y encima de eso, ¿me vas a dar un helado de chocolate? Vamos. Por Dios".

En la ceremonia también fueron reconocidas otras figuras del entretenimiento, entre ellas la banda de rock KISS y la cantante Gloria Gaynor.