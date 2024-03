"Kate Middleton cuenta con el amor y apoyo de todo el país", afirma el primer ministro del Reino Unido

Kate Middleton reveló que padece de cáncer. Por medio de un video publicado este viernes 22 de marzo en las redes sociales de la Familia Real, la princesa de Gales contó que los médicos le diagnosticaron dicha enfermedad y que se encuentra “en las primeras etapas” de la misma por lo que viene recibiendo tratamiento especial.

Al respecto, Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido, se pronunció tras el anuncio dado por Kate Middleton. A través de su cuenta oficial de Instagram, Sunak mandó su apoyo a la esposa del príncipe William así como a toda la Familia Real, y a sus tres hijos: los príncipes George, Charlotte y Louis.

“Mis pensamientos están con la princesa de Gales, el príncipe de Gales, la Familia Real y, en particular, con sus tres hijos en este momento difícil. La princesa de Gales cuenta con el amor y el apoyo de todo el país mientras continúa su recuperación”, expresó en un comunicado.

En ese sentido, destacó que Kate Middleton “ha demostrado una tremenda valentía con su declaración de hoy”. De igual manera, cuestionó a los medios de comunicación así como a aquellas personas que creaban teorías sobre su estado de salud.

“En las últimas semanas (Kate Middleton) ha sido objeto de un intenso escrutinio y ha sido tratada injustamente por ciertos sectores de los medios de comunicación de todo el mundo y en las redes sociales. Cuando se trata de cuestiones de salud, como a todos los demás, se le debe brindar la privacidad para concentrarse en su tratamiento y estar con su amada familia”, sostuvo.

Finalmente, Rishi Sunak resaltó que él y todo el país le desea a la princesa de Gales “una pronta y completa recuperación y espero verla nuevamente en acción cuando esté lista”.

Más temprano, Kate Middleton usos sus redes sociales para contar que padece de cáncer. De igual manera, agradeció “todos los mensajes de apoyo y comprensión” que recibió de todos sus seguidores y demás personas mientras se venía recuperando de la cirugía abdominal a la que se sometió en enero de este año.

La princesa de Gales señaló que los últimos meses fueron “increíblemente difíciles para toda la familia real” luego de que los médicos le diagnosticaran la enfermedad.

“En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, manifestó.

Kate Middleton junto a su esposo el príncipe William y sus hijos Carlota de Gales y Luis de Gales. | Fuente: AFP

