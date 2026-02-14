Los Simpson: guionista revela cuál es la celebridad que aún intentan invitar a la serie animada

El guionista y showrunner de Los Simpson, Matt Selman, reveló que, pese a las casi cuatro décadas de la serie animada, todavía existe una celebridad que no han logrado sumar a su lista de invitados especiales. Su declaración se dio durante la celebración del episodio 800 de la producción creada por Matt Groening en Los Ángeles.

¿Quién es el invitado especial que aún no llega a Los Simpson?

Cuando se le preguntó qué estrella sigue encabezando su lista de deseos, Selman no dudó en responder: Will Ferrell. El guionista incluso le envió un mensaje directo al actor, comentándole que el equipo continúa escribiendo ideas pensadas especialmente para él.

Desde su estreno en Fox en 1989, la serie ha reunido una larga lista de figuras reconocidas que han prestado su voz o imagen en apariciones especiales. Entre los cameos más recordados figuran Lady Gaga, Meryl Streep y Paul McCartney.

Los Simpson ostentan el Récord Guinness por tener la mayor cantidad de estrellas invitadas en una serie animada, superando ampliamente las 600 celebridades y alcanzando más de 800 cameos a lo largo de sus más de 35 temporadas.



La fama de "predecir el futuro"

Durante la conversación, Selman también habló sobre la reputación del programa de anticipar eventos reales, como cuando 'predijeron' que Donald Trump sería presidente de Estados Unidos.

Al respecto, explicó que intentar escribir historias con la intención de predecir el futuro arruina el proceso creativo, por lo que el equipo prefiere centrarse en contar historias y dejar que las coincidencias ocurran -o no- por sí solas.

Según describió a People, la audiencia disfruta creer en esa "magia", aunque él lo atribuye más a casualidades que a predicciones deliberadas.

El episodio 800 y su origen

Según el showrunner, el episodio 800 de Los Simpson surgió de varias ideas combinadas dentro de la sala de guionistas. El equipo propuso una historia de viaje ambientada en Filadelfia y, al mismo tiempo, una trama centrada en la experiencia emocional de tener una mascota. A eso se sumó una parodia inspirada en el estilo de aventuras cinematográficas de Jerry Bruckheimer.

Selman agregó que el discurso final de Marge es uno de los momentos más sólidos del episodio. Además, señaló que esa escena funciona como homenaje a James Brooks, cocreador de la serie animada.