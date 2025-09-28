“No estoy triste”: Milett Figueroa da detalles de ruptura con Marcelo Tinelli a periodista argentina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Milett Figueroa se pronunció luego de terminar su relación con Marcelo Tinelli. Fue a través de la periodista argentina Karina Iavícoli que la modelo peruana dio algunos detalles de su ruptura con el condutor argentino de 65 años.

De acuerdo a los mensajes, compartidos por la panelista en el programa Intrusos de América TV, Figueroa afirmó “no estar triste” por la decisión”mutua” luego de dos años de hacer público su romance el 2023 tras la participación de la modelo en el reality Bailando 2023.

“Primero, gracias por preguntar. No estoy triste, estamos bien. La decisión fue mutua. Estamos bien con la decisión”, respondió la exchica reality en mensajes enviados a la panelista del mencionado programa de espectáculos.

Del mismo modo, Karina Iavícoli contó que le preguntó “hasta tres veces” en mensajes y audios a Milett Figueroa si hubo “un tercero de la discordia” pero ella “evitó la pregunta todo el tiempo”. “No me la contestó”, sostuvo la comunicadora.

Finalmente, lavícoli leyó el último mensaje que recibió de parte de Milett. “Te pido perdón por no entrar en detalles. No quiero que nada de lo que diga se pueda malinterpretar. Cerramos esta historia con mucho amor, no tengo nada más que decir”, contestó la ahora expareja de Tinelli a la periodista.

Días atrás, el programa La Noche Habla también reveló unas breves declaraciones de la bailarina y actriz peruana. “¿La relación terminó por mutuo acuerdo?”, fue la pregunta. “Sí, terminó por mutuo acuerdo. Y si, no hay vuelta atrás”, mencionó Figueroa.

Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación con Milett Figueroa luego de dos años. | Fuente: Instagram (milett)

Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación con Milett Figueroa luego de dos años. Fue en su podcast de streaming Estamos de paso que el conductor de televisión aseguró que concluyó su romance con la modelo peruana.

"Nos hemos separado con Millet. Así que quiero mandarle un beso", exclamó el exdirigente deportivo dejando atónitos a sus invitados quienes afirmaron que "no esperaban" dicha noticia.

Es así como Marcelo Tinelli mencionó "estar bien" luego de su ruptura amorosa. "Le mando un beso a ella. Sé que está muy bien pero bueno, hemos llegado al final de una relación hermosa que la verdad duró dos años. Lo quería decir acá", sostuvo.

Del mismo modo, señaló que su "amor" por Milett Figueroa no va a cambiar, pero que tiene claro que no son más pareja.

"El amor que le tengo no es que va a cambiar, se va a modificar, se va a poner en otro lugar y creo que ella piensa lo mismo de mí también. Hemos llegado a un final de ciclo que fue muy lindo", comentó.

Por último, el también conductor radial no descartó verse pronto con la exintegrante de Esto es guerra a quien conoció en el reality Bailando 2023.

"Le mando un beso grande. La quiero mucho, la amo mucho (…) Pasé dos años hermosos pero bueno. Se los digo a ustedes porque me están preguntando. Algún día, ella puede venir (a mi programa) tranquilamente", añadió.

La historia de amor de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

El romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli comenzó bajo los reflectores. Su química fue evidente en Bailando 2023, donde compartieron intensas miradas, coqueteos y comentarios que encendieron las redes. El flechazo se confirmó con una cita al teatro y un primer beso frente a cámaras.

Luego vino la oficialización: Milett apareció en Los Tinelli, el reality familiar de Marcelo para Prime Video, que llegó al streaming en enero de 2025. Desde entonces, la pareja ha estado en el centro del espectáculo argentino y peruano.

Aunque no faltaron rumores de crisis y terceros en discordia, ambos se han encargado de desmentirlos con gestos públicos de amor. Uno de los más comentados fue su video de San Valentín, donde compartieron momentos íntimos y cariñosos, dejando claro que la distancia no era un obstáculo.