“La belleza no se esconde, se revela”: Milett Figueroa sorprende con potente mensaje tras separarse de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa rompió su silencio luego de que Marcelo Tinelli sorprendiera a todos al anunciar su separación de la modelo peruana. Fue en su podcast de streaming Estamos de paso que el famoso conductor de televisión agradeció a Milett por “los dos años maravillosos” que vivieron juntos resaltando que el romance con ella “llegó a su final”.

Ahora, la actriz y exintegrante de Esto es guerra decidió compartir un curioso post con un carrusel de fotografías donde luce toda su belleza y talento para posar en cámaras. En las imágenes, difundidas en Instagram el último sábado, Milett aparece con un body negro en diferentes posiciones en clara señal de que sigue firme en su trabajo como modelo.

Eso no es todo. La publicación también estuvo acompañada de un potente mensaje que evidencia su fortaleza a pesar del rompimiento con el exdirigente argentino de quien afirmó estar “muy enamorada” semanas atrás.

“La belleza no se esconde, se revela (…) ¿Preparada para tu mejor versión? Luz que se siente, piel que lo refleja (…) Ya viene”, se lee en el post de Milett Figueroa que ya cuenta, hasta el momento, con más de 44 mil reacciones y cientos de comentarios donde destacan su posición ante la sorpresiva noticia.

Del mismo modo, diversas personalidades del espectáculo decidieron brindarle su apoyo comentado el reciente post. “Bravo, Milett Figueroa”, escribió la conductora de televisión Gisela Valcárcel. “Guapísima”, mencionó la actriz Francisca Aronsson. “Preciosa”, expresó Fiorella Cayo. “La belleza la llevas por dentro y eso se refleja así nomás”, mencionó la bailarina Leysi Suárez.

Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación con Milett Figueroa luego de dos años. | Fuente: Instagram (milett)

Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación con Milett Figueroa luego de dos años. Fue en su podcast de streaming Estamos de paso que el conductor de televisión aseguró que concluyó su romance con la modelo peruana.

"Nos hemos separado con Millet. Así que quiero mandarle un beso", exclamó el exdirigente deportivo dejando atónitos a sus invitados quienes afirmaron que "no esperaban" dicha noticia.

Es así como Marcelo Tinelli mencionó "estar bien" luego de su ruptura amorosa. "Le mando un beso a ella. Sé que está muy bien pero bueno, hemos llegado al final de una relación hermosa que la verdad duró dos años. Lo quería decir acá", sostuvo.

Del mismo modo, señaló que su "amor" por Milett Figueroa no va a cambiar, pero que tiene claro que no son más pareja.

"El amor que le tengo no es que va a cambiar, se va a modificar, se va a poner en otro lugar y creo que ella piensa lo mismo de mí también. Hemos llegado a un final de ciclo que fue muy lindo", comentó.

Por último, el también conductor radial no descartó verse pronto con la exintegrante de Esto es guerra a quien conoció en el reality Bailando 2023.

"Le mando un beso grande. La quiero mucho, la amo mucho (…) Pasé dos años hermosos pero bueno. Se los digo a ustedes porque me están preguntando. Algún día, ella puede venir (a mi programa) tranquilamente", añadió.

La historia de amor de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

El romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli comenzó bajo los reflectores. Su química fue evidente en Bailando 2023, donde compartieron intensas miradas, coqueteos y comentarios que encendieron las redes. El flechazo se confirmó con una cita al teatro y un primer beso frente a cámaras.

Luego vino la oficialización: Milett apareció en Los Tinelli, el reality familiar de Marcelo para Prime Video, que llegó al streaming en enero de 2025. Desde entonces, la pareja ha estado en el centro del espectáculo argentino y peruano.

Aunque no faltaron rumores de crisis y terceros en discordia, ambos se han encargado de desmentirlos con gestos públicos de amor. Uno de los más comentados fue su video de San Valentín, donde compartieron momentos íntimos y cariñosos, dejando claro que la distancia no era un obstáculo.