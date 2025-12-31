"Es triste cerrar este capítulo": Mel Gibson y Rosalind Ross se separaron tras nueve años de relación

Mel Gibson y Rosalind Ross se separaron tras nueve años de relación, confirmó la revista People. La expareja decidió mantener la noticia de forma discreta, ya que la ruptura ocurrió aproximadamente hace un año.

"Aunque es triste cerrar este capítulo de nuestras vidas, estamos bendecidos con un hermoso hijo y seguiremos siendo los mejores padres posibles", expresaron Gibson y Ross en una declaración para la publicación.

¿Cómo empezó la relación entre Mel Gibson y Rosalind Ross?

El actor y director, de 69 años, y la guionista, de 35, se conocieron en 2014 a través de amigos en común y comenzaron a salir poco después. En 2017 nació Lars, pocos días antes de que Gibson recibiera una nominación al Oscar a Mejor Director por la película Hacksaw Ridge.

"¿Qué podría ser más emocionante que escuchar el anuncio de las nominaciones mientras sostengo a mi hijo recién nacido?", señaló el intérprete en una declaración en ese momento.

Además de Lars, Mel Gibson es padre de ocho hijos mayores. Con su exesposa Robyn Moore tuvo a su hija Hannah y a seis hijos adultos: Christian, Edward, William, Louis, Milo y Thomas. También es padre de Lucia, de 16 años, fruto de su relación con la compositora y pianista Oksana Grigorieva, de quien se separó en 2010.

En septiembre de 2024, Lucia y Lars acompañaron a su padre durante la alfombra roja del estreno de la película Monster Summer en Los Ángeles.

Mel Gibson y Rosalind Ross perdieron su casa durante los incendios forestales de 2025

En enero de 2025, Mel Gibson y Rosalind Ross perdieron su vivienda en Malibú a causa de los incendios forestales que afectaron a Los Ángeles. El actor se encontraba fuera de la ciudad por motivos laborales, mientras que su familia y sus animales fueron evacuados de forma segura.

"La buena noticia es que los miembros de mi familia y las personas que amo están bien; todos estamos felices, saludables y fuera de peligro. Eso es realmente lo único que me importa", declaró Gibson el 9 de enero durante su participación en Elizabeth Vargas Reports de NewsNation.

En el ámbito profesional, Mel Gibson trabaja actualmente en La resurrección de Cristo, proyecto que continúa su película bíblica de 2004 La pasión de Cristo. El filme se estrenará en dos partes y la primera llegará a los cines el Viernes Santo, el 26 de marzo de 2027.