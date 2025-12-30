Tylor Chase, exactor de Nickelodeon, vuelve a la indigencia y autoridades explican por qué no pueden internarlo

Tylor Chase, exestrella infantil de Nickelodeon, volvió a ser visto en situación de indigencia en las calles de Riverside, en el sur de California, tras un intento de algunos colegas por lograr que ingresara a un proceso de rehabilitación. De acuerdo con información de TMZ, la policía del lugar sostiene que no cuenta con facultades legales para intervenir y obligarlo a recibir tratamiento médico o psicológico.

Ryan Railsback, vocero del Departamento de Policía de Riverside, explicó al medio que el actor de la serie Manual de supervivencia escolar de Ned requiere atención a largo plazo. Sin embargo, indicó que las leyes del estado impiden que los agentes lo ingresen de manera forzada a un centro de salud mental o de rehabilitación por consumo de sustancias.

Shaun Weiss, actor que también atravesó una etapa de indigencia y uno de los principales interesados en el bienestar de Chase, señaló que un equipo de crisis de salud mental logró que su colega fuera internado de forma involuntaria durante 72 horas. Según relató, tras ese periodo fue dado de alta y volvió a vivir en la calle.

Difunden nuevo video de Tylor Chase en la calle

TMZ también difundió un video en el que se observa a Tylor Chase descansando en la entrada de un edificio el último lunes.

Railsback detalló que, desde el punto de vista legal, el joven actor no cumple con los criterios para ser considerado una persona gravemente discapacitada ni representa un peligro para sí mismo o para terceros.

Añadió que Chase "rechaza de manera cordial" los ofrecimientos de ayuda por parte de las autoridades, ya que permanecer en situación de calle no constituye un delito.

El vocero también explicó que, incluso si se produjera un arresto por posesión de ciertos narcóticos o artículos relacionados con drogas, las infracciones serían consideradas faltas menores, lo que implicaría su liberación en poco tiempo.

Tylor Chase ha vivido en situación de indigencia en el sur de California desde hace un tiempo e incluso tendría una adicción a la metanfetamina.

Railsback indicó que la policía continúa intentando asistirlo dentro de los límites que establece la ley y reiteró que no pueden intervenir de forma forzada, pues de lo contrario se trataría de un secuestro.

