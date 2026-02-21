Últimas Noticias
"Se me encoge el alma": Susana Baca se pronuncia sobre la muerte de Willie Colón

La cantante recordó en el programa 'En Escena' la histórica visita del salsero con Rubén Blades al Perú en 1979, cuando se presentaron en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La cantante recordó en el programa En Escena la histórica visita del salsero con Rubén Blades al Perú en 1979, cuando se presentaron en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Susana Baca se enteró de la muerte de Willie Colón a través del programa En Escena de RPP. En ese contexto, el conductor Johnny Padilla le preguntó sus impresiones sobre la lamentable noticia. La cantante, ganadora del Grammy, recordó la vez que el 'Malo del Bronx' llegó al Perú en 1979 acompañado de Rubén Blades y su orquesta para presentarse en el estadio Alejandro Villanueva, en el distrito limeño de La Victoria. En ese entonces, ambos promocionaban Siembra, considerado el álbum de salsa más vendido de la historia.

Willie Colón Susana Baca Salsa

