Muere Chris Rea, legendario cantautor británico, a los 74 años

El cantautor británico, autor de clásicos como On the Beach y Driving Home for Christmas, falleció a los 74 años tras una breve enfermedad, según confirmó su familia.

El mundo de la música británica despide a una de sus figuras más queridas. El cantautor y guitarrista Chris Rea, reconocido internacionalmente por éxitos como On the Beach y el clásico navideño Driving Home for Christmas, falleció a los 74 años, según informó este lunes su familia.

Rea murió en un hospital tras una breve enfermedad, rodeado de sus seres queridos, de acuerdo con un comunicado difundido por la agencia británica Press Association (PA) en nombre de su esposa y sus dos hijos.

El músico había sido diagnosticado con cáncer de páncreas en el año 2000, enfermedad por la que fue sometido a una compleja intervención quirúrgica al año siguiente. En 2016, además, sufrió un ictus que afectó su salud en los últimos años.

El mundo despide a Chris Rea

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Chris. Partió en paz en el hospital a primeras horas de hoy, tras una breve enfermedad, rodeado de su familia”, señalaron sus familiares en el comunicado oficial.

En redes sociales, añadieron: “La música de Chris fue la banda sonora de muchas vidas, y su legado seguirá vivo a través de las canciones que deja”.

La noticia generó numerosas reacciones en redes sociales. El presentador Piers Morgan escribió en X: “Chris Rea, quien escribió e interpretó una de las canciones navideñas más famosas de la historia, Driving Home for Christmas, ha fallecido apenas tres días antes de Navidad, a los 74 años”.

El Middlesbrough FC, club del que Rea era confeso seguidor, también le rindió homenaje: “Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Chris Rea. Un ícono de Teesside. Descansa en paz, Chris”.

¿Quién fue Chris Rea?

Nacido en 1951 en Middlesbrough, al norte de Inglaterra, Christopher Anton Rea creció en el seno de una familia de origen italiano e irlandés. Fue uno de siete hermanos y pasó parte de su juventud ayudando en la heladería familiar, incluso conduciendo la furgoneta de reparto de su padre, Camillo.

Su amor por la música despertó en la adolescencia, cuando adquirió su primera guitarra, una Höfner V3 de 1961. La carretera, los viajes y la conducción —pasiones personales— se convirtieron en elementos recurrentes de su obra.

Debutó discográficamente en 1978 con Whatever Happened to Benny Santini?, álbum que incluyó Fool (If You Think It’s Over), tema nominado a los premios Grammy. Durante las décadas de 1970 y 1980 consolidó su carrera con canciones como Let’s Dance y The Road to Hell.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, grabó 25 álbumes de estudio. Dos de ellos alcanzaron el número uno en el Reino Unido: The Road to Hell (1989) y Auberge (1991), confirmando su estatus como una figura clave del rock británico contemporáneo.

El eterno himno navideño

Publicado en 1986, Driving Home for Christmas se convirtió con los años en uno de los clásicos indiscutibles de la Navidad, especialmente en el Reino Unido, pero también a nivel internacional.

Este año, el tema volvió a entrar en las listas de éxitos del periodo festivo, alcanzando el puesto 30, y fue parte de una campaña publicitaria navideña de los grandes almacenes Marks & Spencer.

Según contó el propio Rea, la canción nació durante un viaje en coche junto a su esposa y retrata “la historia de un viajero cansado que regresa a casa, un momento de calidez, humor y espíritu festivo que ha perdurado con el tiempo”.

Curiosamente, en un inicio el músico se opuso a su publicación. “En ese momento, lo último que necesitaba era una canción navideña circulando. Hice todo lo posible para que no la lanzaran. ¡Por suerte, lo hicieron!”, recordó años después.

Chris Rea deja un legado musical profundo y una voz inconfundible que seguirá acompañando a generaciones enteras, especialmente cada Navidad.

