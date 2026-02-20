"Fue asesinado": Tío de Kurt Cobain afirmó que la muerte del líder de Nirvana no fue un suicidio

Gary Cobain, tío del recordado líder de Nirvana, Kurt Cobain, se pronunció acerca de la nueva hipótesis forense que sugiere que la muerte del cantante podría haber sido un homicidio. El sexagenario, que aún vive en la casa donde el artista creció, declaró al Daily Mail que el Departamento de Policía de Seattle (SPD) no realizó correctamente su trabajo durante la investigación.



"Fue asesinado", afirmó al medio británico, e incluso reveló que Leland Cobain, abuelo de Kurt, murió convencido de lo mismo.

El cantante falleció el 5 de abril de 1994, a los 27 años, a causa de una herida de escopeta en la cabeza en su casa de Seattle. Su cuerpo fue hallado tres días después en una habitación del lugar. En ese momento, el forense del condado de King concluyó que se trató de un suicidio, precisando que el arma fue encontrada entre sus brazos y que había una nota de despedida en la escena.

Gary sostuvo que la investigación oficial fue "descuidada"; por ello, consideró que el caso debería reabrirse y revisarse. Además, explicó que, en ese momento, Kurt estaba pensando dejar la banda para iniciar una carrera como solista, y que eso fue lo que plasmó en la nota hallada por la policía, mas no la intención de quitarse la vida.

Más dudas sobre la muerte de Kurt Cobain

Un equipo privado de científicos forenses publicó recientemente un análisis que cuestionó la conclusión oficial de la muerte de Kurt Cobain y planteó que la evidencia apuntaría a homicidio. Sin embargo, el Departamento de Policía de Seattle (SPD) mantiene desde 1994 su postura de que se trató de un suicidio.

Gary dijo que recibió con agrado el interés de que el caso sea reabierto y añadió que "es bueno que alguien más finalmente se haya dado cuenta".

También afirmó haber visto la autopsia de su sobrino y aseguró que dudó del caso al percatarse de que la policía solo había encontrado una huella digital borrosa en el arma. "Debería haber huellas por toda el arma", si es que Cobain colocó el cañón en su boca y disparó. Como conocedor en el manejo de armas durante su servicio en el Ejército en la década de 1970, Gary también cuestionó el tamaño de la escopeta para ese tipo de autolesión: "El arma medía 45 pulgadas de largo (1.143 metros); no creo que yo mismo pudiera alcanzar eso".

Gary aseguró que él y Kurt tenían una relación muy cercana; apenas se llevaban nueve años y solían pasar gran parte del tiempo juntos en el remolque de su abuelo. Recordó que se enteró de la muerte por la radio mientras conducía hacia su trabajo en una empresa maderera. "No fui a trabajar. Me tomé el día libre", recordó.