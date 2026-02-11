¿Suicidio o crimen?: sale a la luz nueva hipótesis forense sobre la muerte de Kurt Cobain, vocalista de Nirvana

La muerte de Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, volvió a ser tema de análisis décadas después de la trágica noticia ocurrida el 5 de abril de 1994 en su casa de Seattle, cuando tenía 27 años. En ese momento, el forense del condado de King determinó que se trató de un suicidio con una escopeta Remington modelo 11 calibre 20.

Sin embargo, un equipo no oficial del sector privado revisó recientemente la autopsia y los materiales de la escena, obteniendo resultados que contradicen la causa oficial de la muerte del cantante.

Entre los participantes estuvieron la investigadora independiente Michelle Wilkins y Brian Burnett, especialista con experiencia en reconstrucciones periciales. Según Wilkins, quien fue entrevistada por el medio Daily Mail, tras tres días de revisión, se concluyó que este caso podría tratarse de un homicidio.

Hallazgos señalados por el equipo independiente sobre la muerte de Kurt Cobain

De acuerdo con Wilkins, el grupo de trabajo identificó diez elementos que considerarían inconsistentes con una muerte instantánea por disparo. Entre ellos se mencionan daños en órganos que, según dijo, estarían vinculados a la falta de oxígeno previa al impacto del proyectil.

"Hay cosas en la autopsia que te hacen decir: 'espera, esta persona no murió muy rápido por el disparo'. La necrosis del cerebro y del hígado ocurre en una sobredosis. No ocurre en una muerte por escopeta", explicó la investigadora.

El nuevo informe plantea la hipótesis de que Kurt Cobain habría sido incapacitado con una sobredosis de heroína antes del disparo y que la escena pudo haber sido manipulada. También se indicó que el kit de heroína fue hallado a varios metros de distancia del cuerpo y que las jeringas estaban tapadas y ordenadas.

"Se supone que debemos creer que tapó las agujas y volvió a ordenar todo después de inyectarse tres veces... Los suicidios son caóticos, y esta era una escena muy limpia", comentó Wilkins.

Observaciones sobre el arma y la escena donde se halló el cuerpo de Kurt Cobain

El análisis independiente también menciona que la mano izquierda del vocalista de Nirvana estaba alrededor del cañón, mientras un cartucho fue encontrado en dirección opuesta a la expulsión esperada.

"Si tu mano está en el cañón delantero… el arma no expulsaría ningún cartucho", explicó Wilkins. "No solo hay un cartucho donde no debería, sino que ni siquiera debería haber un cartucho expulsado".

La investigadora también señaló que la mano estaba "inusualmente limpia" y que el tamaño del arma -aproximadamente tres kilos de peso- dificultaría su manipulación si la persona estuviera inconsciente.

Detalles de la autopsia a Kurt Cobain

El documento oficial de la autopsia indica que el cuerpo de Kurt Cobain fue hallado en el piso del cuarto sobre el garaje. En el bolsillo delantero izquierdo del pantalón se encontró un papel con un texto que indicaba especificaciones sobre el arma y los cartuchos.

"Para mí, parece que alguien montó una escena como en una película y quería que estuvieras absolutamente seguro de que fue un suicidio. El recibo del arma está en su bolsillo. El recibo de los cartuchos está en su bolsillo. Los cartuchos están alineados a sus pies", dijo la investigadora.

También se detectaron líquido en los pulmones, hemorragias oculares y daños en órganos, sin embargo, los investigadores señalan que estos hallazgos son inusuales para una muerte rápida por disparo, pero comunes en muertes por sobredosis de heroína, que provocan respiración lenta y bajo flujo sanguíneo.

"Las hemorragias oculares y el daño en órganos sugieren que su cuerpo pudo haber estado privado de oxígeno, algo que probablemente no ocurrió solo por el disparo", indicó el equipo. "En la mayoría de muertes por disparo en la cabeza, la sangre suele ser aspirada hacia las vías respiratorias, pero la autopsia de Cobain no lo menciona".

También indicaron que había sangre en la parte inferior de su camisa, algo que no coincide con la forma en que Kurt fue encontrado sin vida.

Análisis de la supuesta nota de suicidio de Kurt Cobain

Otro de los detalles analizados de la escena fue la supuesta nota de suicidio de Kurt Cobain, especialmente en lo que se refiere al mensaje en sí y a la parte final del texto.



"La parte superior de la nota está escrita por Kurt. No hay nada sobre suicidio ahí. Básicamente solo habla de dejar la banda. Luego hay cuatro líneas al final… están escritas diferente… es más grande, se ve más garabateado" mencionó Wilkins.

Ante las nuevas indagaciones, el Dayli Mail se comunicó con un portavoz de la Oficina del Médico Forense del condado de King, quien indicó que la autopsia al cantantge se hizo siguiendo todos los procedimientos para determinar que la causa de muerte fue suicidio. Sin embargo, aclaró que la institución está abierta a revisar las conclusiones si aparece evidencia nueva, pero señaló que hasta ahora no han visto nada que justifique reabrir el caso.

Otra fue la postura del Departamento de Policía de Seattle ante los cuestionamientos de la nueva investigación. "Nuestro detective concluyó que [Kurt Cobain] murió por suicidio, y esta sigue siendo la posición que mantiene este departamento", indicó al citado medio.

Wilkins indicó que el objetivo de esta nueva investigación no es solicitar arrestos, sino una revisión oficial del caso: "No estamos diciendo: 'arresten gente mañana…' Estamos diciendo: 'ustedes tienen la evidencia adicional que nosotros no tenemos'. Si estamos equivocados, solo demuéstrennoslo. Eso es todo lo que les pedimos".

