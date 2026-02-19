'The Mandalorian and Grogu': los detalles, las referencias y un homenaje en el tráiler que pocos notaron

El nuevo tráiler de The Mandalorian and Grogu ha sido una inyección de entusiasmo para los fans de Star Wars, que esperan que la primera película del cazarrecompensas y su fiel hijo adoptivo recupere el espíritu clásico de la saga de ciencia ficción creada por George Lucas.

Según las imágenes del adelanto, los protagonistas se cruzarán con personajes de todo tipo, algunos amistosos y otros peligrosos, en una misión que parece más compleja que lo visto hasta ahora en la serie de Disney+.

Ahora, Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu aceptan un encargo de la Nueva República. Aunque el Imperio ha caído, sus remanentes siguen dispersos por la galaxia y el nuevo gobierno intenta proteger lo que la Rebelión consiguió. Más allá de la sinopsis, el adelanto también esconde varios detalles que se revelarán a continuación.

Embo debuta en live-action

Embo era un cazarrecompensas Kyuzo que vivió durante la era de las Guerras Clon Fuente: Disney+

Embo dará el salto al 'live-action' en The Mandalorian and Grogu. El tráiler revela por primera vez al enigmático cazarrecompensas Kyuzo, conocido por los fans de Star Wars: The Clone Wars y visto también en Star Wars Rebels. Aunque no es tan popular como Cad Bane, su aura misteriosa y su reputación despiadada sugieren que tendrá un papel importante en la película. Por ahora no se conoce su rol exacto, pero se espera que Dave Filoni, copresidente de Lucasfilm y creador de varias series de la saga, sea quien le preste la voz.

Grogu y la referencia trilogía original de Star Wars

El tráiler de 'The Mandalorian and Grogu' revela un escenario similar a Dagobah.Fuente: Disney +

En otro momento, el tráiler de The Mandalorian y Grogu muestra al pequeño coprotagonista en un entorno muy parecido a Dagobah, el planeta donde se ocultó el maestro Yoda tras la Orden 66 y que también fue escenario del entrenamiento de Luke Skywalker en El Imperio Contraataca. Además, en la escena, Grogu sostiene un bastón de madera similar al del legendario Jedi.

Zeb Orrelios está de vuelta

En 2023, Zeb hizo su debut en acción real en la tercera temporada de 'The Mandalorian' (Capítulo 21), donde aparece como piloto de la Flota de Defensa de la Nueva República estacionado en la base de Adelphi.Fuente: Disney +

The Mandalorian and Grogu trae de regreso a Zeb Orrelios, conocido por Star Wars Rebels. Aunque ya había debutado brevemente en acción real en la última temporada de la serie, en la película tendrá un papel que parece más relevante.

Garazeb 'Zeb' Orrelios fue capitán de la Guardia de Honor de Lasan, su planeta natal, hasta que el Imperio exterminó a casi toda su especie con armas prohibidas, hecho que le dejó un trauma y odio hacia los imperiales, en especial hacia Alexsandr Kallus. Es un combatiente excepcional, muy fuerte y ágil pese a su tamaño, y utiliza como arma distintiva un rifle Bo, un báculo electrónico capaz de disparar energía o usarse en combate cuerpo a cuerpo.

El homenaje a Carl Weathers

Carl Weathers, estrella de 'Rocky', 'Predator' y 'The Mandalorian', falleció en febrero de 2024 a los 76 años.Fuente: Disney +

El tráiler de The Mandalorian and Grogu incluye un homenaje al actor Carl Weathers, quien interpretó a Greef Karga y falleció en febrero de 2024. Cerca del minuto 1:39 aparece, sobre la puerta del coliseo donde luchan Din Djarin y Rotta the Hutt, una inscripción en idioma galáctico que se traduce como 'Weathers Apollo', una clara referencia al apellido del actor y a Apollo Creed, su personaje en la saga Rocky. El detalle puede pasar desapercibido, pero los fans no tardaron en destacarlo en diversos comentarios.

La referencia a El Retorno del Jedi



La película The Mandalorian and Grogu está confirmada para estrenarse en cines el 22 de mayo de 2026.Fuente: Disney +

Según el tráiler de The Mandalorian and Grogu, Din Djarin tendrá que enfrentarse en cierto momento a Rotta the Hutt y a su entorno criminal. En una escena también se sugiere que lo arrojan a una especie de cueva para luchar contra una serpiente dragón albina, una criatura que recuerda a la que enfrentó Obi-Wan Kenobi en Star Wars: The Clone Wars. La secuencia evoca lo visto en El Retorno del Jedi, cuando Jabba the Hutt encierra a Luke Skywalker en su mazmorra y libera a un Rancor, mostrando que esta familia criminal conserva métodos similares.

El cameo de Martin Scorsese en The Mandalorian and Grogu

El cineasta de 'Taxi Driver', Martin Scorsese, se unirá al universo de Star Wars en la nueva película, 'The Mandalorian and Grogu'.Fuente: Disney +

Otro momento a destacar del tráiler de The Mandalorian y Grogu es el cameo de Martin Scorsese. El director de Taxi Driver, Toro Salvaje y El Lobo de Wall Street se suma al universo creado por su amigo George Lucas para interpretar a un alienígena ardenniano que atiende un pequeño puesto de venta. En el avance, el personaje aparece cuando Din Djarin y Grogu acuden a él en busca de información.