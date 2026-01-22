Murió a los 87 años la princesa Désirée de Suecia, hermana del rey Carlos XVI Gustavo

La princesa Désirée era la tercera de cinco hermanos, cuatro mujeres y un hombre, y su muerte se produce dos años después de la de la princesa Brígida, segunda en edad.

La princesa Désirée de Suecia, hermana mayor del rey Carlos XVI Gustavo, ha muerto el miércoles a los 87 años, informó la Casa Real sueca.

"La princesa Désirée, hermana del rey y baronesa Silfverschiöld, ha fallecido en paz, rodeada de su familia, en Koberg en Vestrogotia el miércoles, 21 de enero de 2026, a la edad de 87 años", consta en un comunicado de la Casa Real.

"Con gran tristeza he recibido la noticia de que mi hermana, la princesa Désirée, ha muerto. Muchas memorias familiares cálidas se crearon en la casa de la familia Silfverschiöld en Vestrogotia, un lugar en Suecia que significó mucho para mi hermana. Mi familia y yo enviamos nuestras condolencias a sus hijos y sus familias", señaló el monarca.



Luto por el fallecimiento de la princesa Désirée

Désirée, que había enviudado en 2017, tenía tres hijos: Carlos, Cristina Luisa y Elena.

Carlos XVI Gustavo ha ordenado que las banderas ondeen a media asta en el Palacio Real de Estocolmo y en su residencia veraniega de Haga.

