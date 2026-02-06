Stephanie Cayo regresa a Netflix en una serie mexicana tras el éxito de ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’

Netflix compartió el tráiler de su nueva serie llamada Doc. Protagonizada por el actor Juan Pablo Medina, este drama está adaptado en una producción italiana inspirado en la vida real del médico Pierdante Piccioni que perdió la memoria tras un accidente de tráfico.

En este caso, cuenta la historia de Andrés Ferrara que, “después de un intento de asesinato, pierde 12 años de recuerdos y tiene que reconstruir quién es”.

Aparte de Juan Pablo Medin, el elenco de Doc está conformado por los mexicanos Gabriela de la Garza y Giuseppe Gamba, la peruana Stephanie Cayo y el español Iván Sánchez.

Con tono dramático, la serie aborda la lucha de las personas por las segundas oportunidades, dilemas médicos y conflictos amorosos que envuelven al personaje de Ferrera, que en la producción italiana ‘Doc - Nelle tue mani’ (2020) está protagonizada por Luca Argentero.

El estreno de la serie original en Italia resultó un éxito tras lograr su distribución en más de cien países con lo que obtuvo la expansión a tres temporadas, así como la adaptación de esta historia en Estados Unidos, la cual se convirtió en el debut más visto de la cadena Fox en más de cinco años, con 16 millones de espectadores.

Stephanie Cayo y su primera película en Netflix

Hasta que nos volvamos a encontrar es la primera película peruana de Netflix. La cinta estuvo en el Top 10 en varios países, no solo en Latinoamérica, también en Marreucos, Arabia Saudita y más.

Cuenta la historia de Salvador Campodónico (Maxi Iglesias), un exitoso empresario español cuya familia es dueña de la corporación hotelera más importante de toda España, que para la construcción de su primer proyecto internacional elegirá aterrizar frente a una maravilla mundial: Cusco, el ombligo del mundo.

Es ahí donde conoce a Ariana (Stephanie Cayo), una aventurera mochilera que vive una vida completamente opuesta a la suya, libre de ataduras, que amará y odiará conforme se vayan conociendo.