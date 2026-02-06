Últimas Noticias
Hallan sin vida en su casa a Cristina Pérez Galcenco, modelo e hija del exfutbolista español Nacho Pérez

Cristina Pérez Galcenco era modelo.
Cristina Pérez Galcenco era modelo. | Fuente: IG: @pasarelacampoamor
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

La joven falleció a los 21 años. Su cuerpo fue encontrado en su domicilio ubicado en Málaga.

Cristina Pérez Galcenco, modelo de 21 años, hija del exfutbolista Nacho Pérez Solmo -portero del Sporting de Gijón en la década de los 70- fue hallada sin vida en su domicilio de Caleta de Vélez Málaga el pasado 3 de febrero.

Sin embargo, recién el último jueves ha trascendido la triste noticia después de que la Pasarela Campoamor de Oviedo comunicó su muerte a través de sus redes sociales con una imagen de la joven desfilando para la diseñadora Isabel Sanchís en la última edición del certamen. 

Y aunque el hermetismo es máximo ya que su familia está destrozada por su pérdida, diferentes medios de comunicación apuntan a que el fallecimiento se habría producido por causas naturales a pesar de su juventud, y no se habrían encontrado signos de violencia ni en su casa ni en el cuerpo de la modelo. 

Así se despidió la madre de Cristina Pérez Galcenco

A través de las redes sociales, su madre compartió una serie de fotos con la fallecida modelo y escribió:

“Estuvimos con ella en el Erasmus en Atenas y no nos lo creemos”.

La despedida de Cristina será en Lugones, Asturias, donde residió gran parte de su vida y donde comenzó su prometedora carrera en el mundo de la moda.

El funeral, encabezado por sus padres, el exjugador Nacho Pérez y la también modelo Tatiana Galcenco, tendrá lugar este viernes en el tanatorio Puente Nora. Y el sábado, se celebrará una misa en su memoria en la Iglesia Parroquial de San Félix de Lugones.

Nacho Pérez Cristina Pérez Galcenco

