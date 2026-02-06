Timothy Busfield es acusado de cuatro cargos de abuso sexual infantil.

Timothy Busfield pronto estará de vuelta en los tribunales. Un jurado de Nuevo México decidió acusar al actor y director estadounidense de cuatros cargos de abuso sexual infantil, de acuerdo con un comunicado de prensa del fiscal de distrito del condado de Bernalillo difundido este viernes por NBC News y Variety.

"Como en todos los procedimientos penales, el señor Busfield se presume inocente a menos que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal (…) Este caso seguirá el proceso judicial y se espera que llegue a juicio", declaró el fiscal de distrito del condado de Bernalillo, Sam Bregman.

Del mismo modo, el fiscal explicó que el caso contra el actor de 68 años será procesado por la Unidad de Víctimas Especiales de su oficina teniendo cuidado en que "no se divulgue más información en este momento".

Esta acusación fiscal contra Busfield, quien también es esposo de la reconocida actriz Melissa Gilbert (La familia Ingalls), se da dos semanas después de ser liberado de los cargos y a un mes de entregarse a las autoridades de Albuquerque, Nuevo México, luego de que se emitiera una orden de arresto en su contra.

"La Fiscalía indicó en dicha audiencia que llevaría el caso ante un gran jurado para que se formulara la acusación formal. Timothy Busfield comparecerá próximamente ante el tribunal para ser instruido de cargos", precisa Variety.