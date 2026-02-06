Halle Berry confirmó su compromiso con Van Hunt tras casi seis años juntos

La actriz estadounidense confirmó finalmente su compromiso con el músico Van Hunt durante una reciente aparición en el programa de Jimmy Fallon.

Se oyen campanas de boda en Hollywood. Halle Berry, ganadora del Oscar y recordada por dar vida a Tormenta en las primeras películas de X-Men, confirmó que su relación con el cantante y compositor Van Hunt ha dado un paso decisivo tras casi seis años juntos.

La revelación llegó durante su visita a The Tonight Show con Jimmy Fallon, emitido el jueves 5 de febrero, donde la actriz aclaró la “confusión” que existía entre sus seguidores sobre su relación. “Hay confusión porque se comenta que él me pidió matrimonio y yo dije que no”, comentó Berry entre risas. Ante la sorpresa del conductor, ella precisó: “No fue así. No dije que no, simplemente no tenemos una fecha. Por supuesto que dije que sí, que me casaría con él”.

El “anillito” de compromiso de Halle Berry

Durante la entrevista, Halle Berry también mostró su anillo de compromiso y bromeó al respecto: “Sí, me puso un anillito”. Jimmy Fallon no tardó en reaccionar con humor al tamaño de la joya. “Oh, sí… un anillito”, comentó entre risas, provocando la complicidad del público en el estudio.

Se trata de un anillo de estilo Art Déco, con una estructura geométrica bien definida. La pieza central sería un diamante de talla brillante, enmarcado por un rectángulo de zafiros azules tallados en pequeños bloques, que contrastan elegantemente con el oro amarillo. La banda es ancha y refuerza el carácter sofisticado y clásico de la joya.

La confirmación del compromiso llega meses después de que Van Hunt revelara, en junio de 2025, que ya le había propuesto matrimonio a la actriz. En ese entonces, el músico contó al programa Today: “Lancé la propuesta y sigue en pausa, como pueden ver. Está ahí, flotando. Tal vez ustedes puedan animarla”.

¿Cómo empezó el romance entre Halle Berry y Van Hunt?

Halle Berry ha estado casada en tres ocasiones: con el exbeisbolista David Justice (1993-1997), el cantante y actor Eric Benét (2001-2005) y el actor Olivier Martinez (2013-2016), con quien tuvo a su hijo Maceo. Además, mantuvo una relación con el modelo canadiense Gabriel Aubry, padre de su hija Nahla. Por su parte, Van Hunt se ha divorciado una sola vez y es padre de un hijo llamado Drake.

La historia de amor entre Berry y Hunt comenzó en 2020, cuando se conocieron de manera virtual durante la pandemia de la COVID-19. La actriz hizo pública la relación en septiembre de ese año a través de Instagram, tras compartir una imagen luciendo merchandising de la gira del músico y confirmando así su romance.

La pareja debutó oficialmente en una alfombra roja durante los Premios Oscar 2021. Meses después, en octubre, Berry dedicó emotivas palabras a Hunt en los Elle Women in Hollywood Awards: “Mi amor, amor, amor… mi cariño. Nunca había tenido a un hombre que me elevara y me dejara ser todo lo que soy”, expresó entonces.

