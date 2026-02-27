Bobby J. Brown, estrella de 'The Wire' y 'La Ley y el Orden', murió tras quedar atrapado en un incendio

El actor estadounidense Bobby J. Brown, quien trabajó en series como La Ley y el Orden y The Wire, murió a los 62 años tras quedar atrapado en un incendio en un granero el martes, 24 de febrero, informó People.

Un representante de la Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland indicó que la causa de muerte fue debido a lesiones por calor extremo e inhalación de humo; además, el hecho fue clasificado como accidental.

En declaraciones al citado medio, su hija Reina contó que se enteró de la tragedia al despertar con una llamada cerca de las 11:30 p.m. de ese día. Según relató, su hermana menor la llamó alterada para decirle que su padre había quedado atrapado en el incendio.

"Estaba profundamente dormida. Me había ido a la cama unas dos horas antes. Mi hermanita estaba en pánico, diciendo que papá se había ido y que había quedado atrapado en un incendio en un granero, y yo estaba como: '¿Qué quieres decir?'", relató.

Su reacción inmediata fue salir de su casa descalza y en camisón para comprobar que no se trataba de una pesadilla.

"Hice eso para comprobar que estaba despierta y no soñando, y también como un ejercicio para poder asimilar la noticia. No podía creerlo. Pensaba: esto no es real. Y todavía ni siquiera siento que sea real", agregó.

¿Quién fue Bobby J. Brown?

Bobby J. Brown nació y creció en Washington, D.C., donde primero hizo una carrera como boxeador, ganando cinco campeonatos de Golden Gloves. Más adelante firmó con el entrenador Carmen Graziano y se mudó a Nueva Jersey para competir de forma profesional, aunque después decidió dedicarse a la actuación.

Se trasladó a Nueva York para formarse en la American Academy of Dramatic Arts. Tras graduarse, participó en series como La Ley y el Orden y en producciones de HBO como The Wire, The Corner y We Own This City.

Además de su trabajo como actor, dirigió los documentales Off the Chain, donde denuncia el maltrato de los pitbulls terrier estadounidenses, y Tear the Roof Off: The Untold Story of Parliament Funkadelic. Según su ficha en IMDb, donó un tercio de las ganancias de Off the Chain a programas de protección de la raza a través de la Humane Society of the United States.

Albert Bramante, representante de Bobby J. Brown, dialogó con el mismo medio para lamentar lo ocurrido y destacar el talento y profesionalismo del actor. Señaló que se distinguía por la disciplina y la pasión con las que asumía cada trabajo. También expresó sus condolencias y pidió respeto por la privacidad de la familia.

