Nick Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia semanas antes de la muerte de sus padres, reporta TMZ

Nick Reiner, hijo del reconocido cineasta Rob Reiner, había sido diagnosticado con esquizofrenia poco antes de la muerte de sus padres, de acuerdo con información citada por TMZ. Semanas previas al crimen, su tratamiento médico fue modificado, lo que habría coincidido con cambios en su comportamiento.

Según el medio, el joven de 32 años se encontraba bajo atención psiquiátrica, pero su conducta comenzó a generar preocupación luego de que los médicos "ajustaran su medicación". Fuentes indicaron que, tras el cambio, su estado se volvió "alarmante".

Entre tres y cuatro semanas antes de que Rob Reiner y su esposa Michele fueran hallados apuñalados en su residencia de Brentwood, la nueva medicación habría provocado que Nick se volviera "errático y peligroso", según las mismas fuentes.

Los médicos intentaban estabilizarlo mediante "ajustes en el tratamiento", aunque el nuevo esquema no habría dado resultados positivos. De acuerdo con la información, el efecto del medicamento, combinado con su consumo de sustancias, agravó su condición. "Nick estaba fuera de sí", señaló un informante citado por TMZ.

También se dijo que Nick Reiner estaba recibiendo atención en una clínica privada de salud mental y rehabilitación por abuso de sustancias en Los Ángeles, conocida por atender a personas con alto poder adquisitivo y con un costo mensual aproximado de 70 000 dólares.

Nick Reiner no tenía condiciones médicas para presentarse al tribunal



En el plano judicial, Alan Jackson, abogado de Nick Reiner, indicó que no contaba con autorización médica para que su cliente se presentara inicialmente ante un tribunal. La defensa explicó ante la prensa que "todos los reclusos" deben recibir una alta médica que confirme que están en condiciones de comparecer.

Esta situación retrasó temporalmente la presentación formal de cargos por doble asesinato ante un tribunal de Los Ángeles. Finalmente, Nick compareció el miércoles, vistiendo una bata de prevención de suicidio.

Durante la primera audiencia, el acusado se declaró no culpable; sin embargo, sus abogados calificaron el proceso como complejo y doloroso para la familia.

Nick Reiner fue arrestado el domingo y enfrenta cargos por asesinato. Aunque hasta el momento no se han establecido públicamente los motivos del presunto crimen, personas de su entorno señalaron que habría existido una discusión previa durante una reunión navideña en la casa del comediante Conan O'Brien, según información del diario Los Angeles Times.

De acuerdo con los reportes, Nick vivía en una casa anexa a la de sus padres y tenía desde hace años problemas de adicción a las drogas y al alcohol. El caso es investigado por la Fiscalía federal de California.