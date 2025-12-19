"¡Hipócrita!": ejecutiva captada por la 'kiss cam' de Coldplay criticó a Gwyneth Paltrow por involucrarse en la polémica

Kristin Cabot, la ejecutiva que fue captada en una situación comprometedora junto a su jefe casado, Andy Byron, durante un concierto de Coldplay en Boston, criticó a la actriz Gwyneth Paltrow luego de que esta se involucrara en el escándalo de la llamada 'kiss cam'.

En el momento del incidente, Cabot se desempeñaba como directora de personal de Astronomer. Ella y Byron fueron captados abrazados durante el espectáculo y se mostraron incómodos al ser enfocados por las cámaras ante el público.

Desde el escenario, Chris Martin, vocalista de la banda británica y exesposo de Paltrow, bromeó sobre la reacción de ambos y sugirió en tono de burla que podrían estar teniendo una aventura.

Tras la viralización del video, Cabot y Byron dejaron sus cargos en la empresa y se convirtieron en foco de memes, burlas y debates relacionados con la ética laboral.

Gwyneth Paltrow apareció como vocera temporal de Astronomer tras la polémica

En los días posteriores al concierto, Astronomer, una empresa tecnológica, recibió una inusual atención mediática. En ese contexto, la compañía convocó a Gwyneth Paltrow para aparecer como vocera temporal en un anuncio de tono irónico, en el que estaba dispuesta a responder las preguntas más frecuentes que la empresa recibió tras el escándalo. Sin embargo, sus respuestas se centraron en los servicios que ofrece la compañía.

"He sido contratada de manera temporal para hablar en nombre de los más de 300 empleados de Astronomer", dijo Paltrow en el video que la empresa publicó en su canal de YouTube. "Estamos encantados de que tantas personas tengan un nuevo interés en la automatización del flujo de trabajo de datos", añadió.

Una fuente había dicho a People que el comercial "se hizo muy rápidamente" luego de que Astronomer contactara a la actriz.

"Gwyneth tiene un gran sentido del humor", señaló el informante, "y le pareció lo suficientemente divertido como para hacerlo".

Kristin Cabot decepcionada de Gwyneth Paltrow

Kristin Cabot no fue una de las personas que reaccionaron con humor ante el comercial de su antigua empresa. Por el contrario, se mostró decepcionada con Gwyneth Paltrow, a quien admiraba y de cuya empresa, Goop, se consideraba una fanática de sus productos.

Dicha marca comenzó como un blog en 2008 enfocado en temas de bienestar y estilo de vida saludable, y con el tiempo se expandió hasta convertirse en una empresa que comercializa productos de belleza, moda y hogar, además de producir un podcast y una serie documental en Netflix titulada The Goop Lab.

Gwyneth Paltrow también popularizó el término "desvinculación consciente" o "conscious uncoupling", utilizado para describir un divorcio amistoso y respetuoso que busca terminar una relación sin resentimientos y mantener la cooperación por el bienestar de los hijos. Sin embargo, el concepto fue muy criticado por ser considerado elitista y poco realista para la mayoría de las personas, según diversos artículos.

"Yo era muy fan de su empresa [Goop], que parecía estar enfocada en empoderar a las mujeres", dijo Cabot al medio The Times. "Y luego hizo esto. Entonces pensé: '¿Cómo se atreve después de todo lo que la criticaron por lo del ‘conscious uncoupling’? Qué hipócrita", sostuvo.

Tras ello, la ejecutiva dijo que decidió deshacerse de los productos de la compañía de la actriz como una forma de protesta.

Cabot también aclaró que nunca tuvo relaciones sexuales con Byron y que únicamente lo besó la noche del concierto. Asimismo, indicó que ya se encontraba en proceso de separación de su esposo, Andrew. Sin embargo, en octubre, Byron fue captado en público junto a su esposa y usando su anillo de matrimonio.