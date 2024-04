Tom Holland habla de 'Spider-Man 4': "Es la primera vez que formo parte del equipo creativo"

Tom Holland dio detalles de la cuarta película de Spider-Man. Fue durante el tercer Festival Internacional de Cine de Sands, en Escocia, que el actor de 27 años habló con Deadline para abordar sus próximos proyectos, incluido su novedosa participación en el equipo creativo de la nueva película del ‘Hombre araña’ que aún se mantiene en sus fases iniciales.

“Esta es la primera vez en este proceso que formo parte de la creatividad (de una película de Spider-Man) tan temprano. Es solo un proceso en el que observo y aprendo. Es simplemente una etapa muy divertida para mí. Como dije, todos quiere que esto suceda, pero queremos asegurarnos de no exagerar con las mismas cosas”, declaró el actor que interpretó a Peter Parker.

Por otro lado, Tom Holland sostuvo que el proyecto de Spider-Man 4 debe trabajarse con cuidado para poder dar una buena continuación a Spider-Man: No Way Home, la tercera película del multiverso del superhéroe arácnido junto con Zendaya, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

“Tenemos a los mejores en el negocio trabajando para lograr cualquier historia. Pero, hasta que lo logremos, tenemos un legado que proteger (...) La tercera película fue tan especial en muchos sentidos que debemos asegurarnos de hacer lo correcto”, sostuvo el actor, quien estuvo en la inauguración del proyecto corto Last Call, coescrito y dirigido por su hermano, Harry Holland.

Andrew Garfield, Tom Holland y Tobey Maguire en Spider-Man: No Way Home. | Fuente: Marvel Studios

Tom Holland: “Siempre querré hacer películas de Spider-Man”

Tom Holland reiteró la importancia que tuvo Spider-Man en su carrera profesional en Hollywood. El actor que interpretó al joven Peter Parker en las tres últimas películas: Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: lejos de casa (2019) y Spider-Man: No Way Home (2021) no dudó en mostrar su deseo de volver a encanar al superhéroe arácnido.

"La respuesta simple es que siempre querré hacer películas de Spider-Man (…) Le debo mi vida y mi carrera a Spider-Man. Entonces la respuesta simple es sí. Siempre querré hacer más”, expresó el actor al ser consultado por Deadline sobre su regreso a la franquicia cinematográfica de Marvel.

Cabe mencionar que Spider-Man: No Way Home fue la tercera, y última, entrega de una película de la araña en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

La película dirigida por Jon Watts recaudó una taquilla de más de 1 900 millones de dólares en las salas de cine de todo el mundo marcando la última aparición de Tom Holland en un filme de Marvel dejando a la espera de una deseada cuarta parte.

Sam Raimi descarta 'Spider-Man 4' con Tobey Maguire

Por su parte, Sam Raimi, director de la primera trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire, decidió aclarar los rumores de una nueva secuela de la saga con el mencionado actor.

“Bueno, no he escuchado nada todavía. Leí sobre los rumores, pero no estoy trabajando en eso. Quiero decir, Marvel y Columbia Pictures están triunfando con las películas actuales de Spider-Man y no sé si volverán a recurrir a mí”, manifestó en una entrevista con CBR durante la WonderCon.

Tobey Maguire es el primer actor que encarnó una película live-action de Spider-Man el 2002 junto con un destacado elenco conformado por Kirsten Dunst, Willem Dafoe, James Franco, Rosemary Harris y Alfred Molina.

“No he hablado con Tobey al respecto, pero tal vez Marvel sí lo ha hecho, o Columbia Pictures. Acabo de trabajar con Marvel en una película llamada Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Así que tengo una muy buena relación con ellos”, señaló Sam Raimi.

