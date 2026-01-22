Oscar 2026: Wagner Moura, primer brasileño nominado a Mejor Actor por 'El agente secreto'

Wagner Moura hizo historia al convertirse en el primer actor brasileño nominado al Oscar por su trabajo en El agente secreto, película que también compite en la categoría Internacional y como mejor película.

El cine brasileño atraviesa uno de sus momentos más significativos en la escena global, y Wagner Moura es hoy su principal rostro. El actor fue nominado este jueves al Oscar 2026 en la categoría Mejor Actor por su interpretación en El agente secreto, un reconocimiento histórico para la industria audiovisual de su país.

Si bien actrices brasileñas como Fernanda Montenegro (1999) y Fernanda Torres (2025) ya habían sido nominadas en categorías principales de actuación, ningún actor brasileño había logrado hasta ahora una nominación como Mejor Actor. Moura se convierte así en el primero en los 98 años de los Premios Oscar.

Este reconocimiento se suma a otro logro inédito: en mayo de 2025, Moura se convirtió en el primer actor sudamericano en ganar en el Festival de Cannes y, posteriormente, en ser nominado al Oscar por el mismo papel, una combinación de distinciones reservada para figuras de alcance internacional.

Ambientada en la dictadura brasileña de 1977, 'El agente secreto' ganó en Cannes los premios a Mejor Dirección y Actor.Fuente: Neon

Brasil, más presente que nunca en los Oscar

Tras el impacto de Aún estoy aquí en 2025 —ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional y responsable de la nominación de Fernanda Torres a Mejor Actriz—, la candidatura de Moura confirma una presencia sostenida de Brasil en las categorías principales de la Academia. Un escenario que contrasta con décadas de escasa visibilidad del cine brasileño en Hollywood.

Semanas atrás, Moura también hizo historia al recibir el Globo de Oro, el primero otorgado a un actor brasileño. Durante su discurso, reflexionó sobre el trasfondo de la película y su relevancia social. “El agente secreto es una película sobre la falta de memoria y el trauma generacional. Creo que, si el trauma puede transmitirse de generación en generación, los valores también”, señaló.

El actor cerró su intervención con una dedicatoria a quienes, según sus palabras, “se mantienen fieles a sus valores en los momentos difíciles”, y envió un mensaje directo a su país: “Para todos los que están mirando en Brasil: ¡viva Brasil, viva la cultura brasileña!”.

¿Cuándo es la ceremonia del Oscar 2026?

La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. La gala será transmitida en vivo en Estados Unidos por ABC y, en Latinoamérica, podrá verse a través de televisión abierta, señales de cable y plataformas de streaming, según el país.

