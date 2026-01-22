Oscar 2026: Timothée Chalamet logra su tercera nominación a Mejor Actor por 'Marty Supremo'

Timothée Chalamet vuelve a la carrera por el Oscar 2026 con su tercera nominación a Mejor Actor. La entrega de los premios se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles.

¿La tercera será la vencida? Timothée Chalamet dio un nuevo paso clave en la temporada de premios al conseguir su tercera nominación al Oscar. Este jueves, el actor estadounidense, de 30 años, fue incluido en la categoría Mejor Actor por su papel protagónico en Marty Supremo.

La nominación vuelve a situar a Chalamet cerca de un récord histórico. Si logra alzarse con la estatuilla en la ceremonia del 15 de marzo, se convertiría en el ganador más joven del Oscar a Mejor Actor, superando a Adrien Brody, quien obtuvo el premio por El pianista a los 29 años.

Más allá de la carrera individual, Marty Supremo también marca un hito industrial. La película —Marty Supreme, en su título original— se convirtió este mes en la producción más taquillera en la historia de la distribuidora A24, superando a Todo en todas partes al mismo tiempo (2022), uno de los mayores éxitos del cine independiente reciente.

Timothée Chalamet interpreta a Marty Mauser, un aspirante talentoso, aunque temperamental, a campeón de ping pong en 'Marty Supremo'.Fuente: A24

Timothée Chalamet rumbo al Oscar 2026

Chalamet debutó en los Premios Oscar en 2018, cuando obtuvo su primera nominación como Mejor Actor por Llámame por tu nombre. En aquella ocasión, el premio fue para Gary Oldman por Las horas más oscuras. Siete años después, en 2025, regresó a la categoría por Un completo desconocido, aunque nuevamente se quedó sin la estatuilla, que fue para Adrien Brody por El brutalista.

Esta temporada, sin embargo, el panorama parece más favorable. Chalamet fue nominado a los Actor Awards —que se entregarán el 1 de marzo— por su interpretación de Marty Mauser en Marty Supremo, y semanas atrás se llevó tanto el Critics Choice Award como el Globo de Oro por el mismo papel.

Al recibir el Globo de Oro, el actor reflexionó sobre el valor de la perseverancia. “Crecí con un fuerte sentido de gratitud, algo que me inculcó mi padre. Eso me permitió irme de ceremonias anteriores sin premios, pero con la cabeza en alto”, señaló, antes de dedicar el reconocimiento a sus padres y a su pareja, Kylie Jenner.

¿Cuándo es la ceremonia del Oscar 2026?

La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. La gala será transmitida en vivo en Estados Unidos por ABC y, en Latinoamérica, podrá verse a través de televisión abierta, señales de cable y plataformas de streaming, según el país.

