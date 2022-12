Resumen 2022: Los famosos que fallecieron este año | Fuente: Composición

In memoriam. El 2022 fue testigo del paso a la eternidad de muchos famosos del cine, televisión y entretenimiento internacional en general. Olivia Newton John y Robbie Coltrane son algunos de los artistas que dijeron adiós este año.

A continuación, la lista de los famosos que fallecieron en 2022.

ENERO

El 3 de enero la cantante Ana Bejerano, vocalista de la icónica Mocedades, falleció a los 60 años. Su muerte se dio luego de ser hospitalizada por un problema digestivo que la aquejaba durante años. Bejerano se convirtió en la vocalista de la banda española en reemplazo de Amaya Uranga, en 1984. Fue la líder musical hasta 1993, cuando comenzó su carrera solista.

El 6 de enero se reportó la muerte del actor y director Sidney Poitier, una de las figuras más importantes del movimiento por los derechos civiles. Fue nominado a un premio de la Academia por “The Defiant Ones” y ganador de un Oscar por su interpretación en “Lilies of the Field”, convirtiéndose en el primer actor afrodescendiente en levantar una estatuilla a Mejor actor.

Ese mismo día, el cineasta Peter Bogdanovich, director de la oscarizada cinta “La última película”, falleció en Los Ángeles. Fue uno de los últimos directores hollywoodenses de la época dorada. Dirigió un episodio de “Los Sopranos” y participó en 15 de ellos como el terapista de una terapista.

Tres días después, el 9 de enero, el actor y comediante Bob Saget falleció a los 65 años. Famoso por su papel en “Full House” y por ser el presentador de “America’s Funniest Home Videos”. Bob Saget falleció a causa de un traumatismo craneal, según reveló su familia.

El 12 de enero, murió a los 78 años Ronnie Spector, fundadora del mítico grupo de The Ronettes, cuyos éxitos que definieron una generación e incluyeron el clásico Be My Baby, murió el miércoles a los 78 años.

El 19 de enero, el actor Gaspard Ulliel, quien participó en “Moon Knight” falleció tras un accidente de esquí. El actor de 37 años interpretó al villano Midnight Man en la serie de Disney+ que estaba próxima a estrenar.

El 20 de enero murió a los 74 años el cantante Meat Loaf, autor del clásico ‘Bat Out of Hell’, uno de los diez discos más vendidos de la historia, ha fallecido a los 74 años tras seis décadas dedicado a la música y a la interpretación.

Un día después, el 21 de enero falleció el actor Louie Anderson a los 68 años, debido al cáncer que padecía. Obtuvo un Emmy en 2016 como mejor actor de reparto por la serie de televisión "Baskets", que protagonizó Zach Galifianakis.

El 21 de enero, Diego Verdaguer, cantautor de origen argentino, falleció a los 70 años por complicaciones con la COVID-19. Fue esposo de la cantante mexicana Amanda Miguel, tuvo entre sus principales éxitos musicales a “Corazón de papel”, “La ladrona”, “Que sufras más” y “Creo solamente en ti”.

El 31 de enero falleció Dora Cadavid, actriz que dio vida a ‘Doña Inesita’ en “Yo soy Betty, la fea”, a los 84 años. La actriz también participó en producciones televisivas como “Te voy a enseñar a querer”, “Café con aroma de mujer”, “La ley del corazón”, entre otras. Cadavid vivía en un hogar geriátrico después de la muerte de su hijo Moisés, también actor, en 2012.





FEBRERO

A inicios de mes, la cantante cubana Suylén Milanés, hija de Pablo Milanés, falleció a causa de un accidente cerebrovascular.

Dos días después, el 3 de febrero falleció Pedro D’Aguillon Jr., la voz en español de Willy Tanner, Freddy Kruger , así como de Tao Pai Pai y Ninja Púrpura en Dragon Ball.

El 14 de febrero falleció Ivan Reitman, director de la cinta “Cazafantasmas” y “Amigos con derechos”, a los 75 años.

El 18 de febrero, Henny Trayles, la recordada Greta de “Floricienta”, falleció a los 84 años. La actriz nacida en Alemania falleció en la provincia de San Juan a los 84 años.

El 20 de febrero, el actor mexicano Xavier Marc, pionero de las telenovelas, falleció a los 74 años. En la televisión, Marc fue parte del elenco de producciones como "Amor sin maquillaje", "Barata de primavera", "Barrerade amor", "María Belén", "El amor no tiene color", "El niño que vino del mar", entre otras.

La actriz Sally Kellerman falleció a los 84 años el pasado 24 de febrero. Se hizo famosa por su papel en “M*A*S*H”, lo que le valió una nominación a los premios Oscar.

MARZO

El actor Emilio Delgado, quien interpretó a Luis en el programa infantil “Plaza Sésamo”, falleció a los 81 años tras un diagnóstico de cáncer en la sangre.

El 13 de marzo falleció el actor William Hurt a los 71 años. Ganó un premio Oscar por “Kiss of the spider woman”, además de ser nominado a más premios de la Academia y Emmy. Dio vida a Thaddeus Ross en las cintas de los Avengers de Marvel.

Arturo Bonín, recordado por su papel del director Dunoff en “Rebelde Way”, falleció a los 78 años. Durante años luchó contra el cáncer al pulmón. Tuvo una carrera artística de 60 años.

El 16 de marzo, Ismael Rivera Jr. falleció a los 68 años. El salsero conocido como “El Heredero” murió de un infarto al corazón, mal que también se llevó la vida de su padre.

El 25 de marzo, el músico estadounidense Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters, falleció en Bogotá, donde la agrupación se presentaría en el festival Estéreo Picnic.

El 30 de marzo falleció a los 76 años Paul Herman, actor de “Los Sopranos” y “Goodfellas”.

ABRIL

El 3 de abril, falleció a los 93 años Estelle Harris, actriz que le dio voz a la 'Señora cara de papa' de "Toy Story". La actriz también interpretó a la madre de George Costanza en la popular serie televisiva de los 90 'Seinfeld'.

Falleció Fujiko Fujio A, cocreador de Doraemon, a los 88 años. Su saga vendió más de 250 millones de copias en el mundo. De nombre artístico de Motoo Abiko, Fujiko falleció el 7 de abril.

El 12 de abril falleció Gilbert Gottfried, actor de numerosas comedias, a los 67 años. Participó en cintas como “Adorable criatura” (1, 2 y 3) o en “Un detective suelto en Hollywood 2”.

El 15 de abril murió a los 93 años la actriz Liz Sheridan, la recordada señora Ochmonek en "ALF". De acuerdo al portal TMZ, la actriz falleció la madrugada del viernes mientras dormía; su muerte se habría producido por causas naturales.

El actor Robert Morse falleció a los 90 años el pasado 20 de abril. Conocido por su protagónico en “How to succeed in business without really trying”, Morse ganó un premio Tony y un Emmy. Su papel más famoso fue el del jefe de Don Draper en Mad Men.

El 23 de abril falleció Hilda Bernard, la recordada 'Profesora Hilda' en "Rebelde Way", a los 101 años. La actriz residía en un asilo donde contrajo la COVID-19 en el 2020, enfermedad que logró superar.

El mismo día falleció Rio Hackford, actor de "The Mandalorian", a los 51 años. Hackford, conocido por haber puesto voz a IG-11 en 'The Mandalorian', era hijo del director Taylor Hackford, quien está casado con Helen Mirren.

El 30 de abril se confirmó la muerte de Naomi Judd, cantante de 76 años, famosa por ser una estrella en la década de los 80.

MAYO

El 7 de mayo, la actriz surcoreana Kang Soo-youn falleció a los 55 años. La intérprete murió a causa de una hemorragia cerebral en un hospital de Seúl, según detalló su familia.

Un día después, George Pérez, legendario artista de DC Cómics y Marvel, falleció a los 67 años. En diciembre último, el dibujante anunció que tenía cáncer de páncreas y ha sido este mal la causa de su muerte.

El 8 de mayo, Fred Ward, actor de "Fuga de Alcatraz" y "Tremors", murió a los 79 años. Ward fue famoso por sus papeles en películas de Hollywood como "The Right Stuff" (Los elegidos), "The Player" (Las reglas del juego) y "Tremors" (Terror bajo la tierra).

El compositor griego Vangelis, ganador el Oscar por la banda sonora de 'Carros de Fuego', falleció a los 79 años por COVID-19.

El 19 de mayo falleció el actor John Aylward, conocido por sus roles en 'ER' y 'The West Wing', a los 75 años.

El 26 de mayo, el actor Ray Liotta falleció a los 67 años. Su interpretación prima fue “Another Worlds”. Además, de cintas como “Goodfellas”, “Marriage Story”, entre otras.

Ese mismo día, falleció Alan White, el legendario baterista de la banda Yes, a los 72 años. El artista también fue parte de la Plastic Ono Band, liderada por John Lennon y Yoko Ono.

El 28 de mayo falleció Andy Fletcher, miembro fundador y activo de la legendaria banda de synth pop Depeche Mode.

JUNIO

El 3 de junio, Willie Sotelo, director musical y pianista de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció a los 61 años.

Dos días después se reportó la muerte de Alec John Such, exbajista de la banda Bon Jovi, a los 70 años. El músico formó parte de la banda Bon Jovi desde sus inicios en 1983 hasta 1994.

El 12 de junio, Julee Cruise, cantante de películas y serie de David Lynch, falleció a los 65 años. La cantante es recordada por haber colaborado con el director de cine David Lynch en su serie 'Twin Peaks' y películas como 'Blue Velvet'.

El 13 de junio, un día después, falleció Philip Baker Hall, actor de "Seinfeld" y cintas de Paul Thomas Anderson, a los 90 años. Ese mismo día, falleció Tyler Sanders, actor de "Fear The Walking Dead", a los 18 años.

Brett Tuggle, el tecladista de Fleetwood Mac, falleció a los 70 años el pasado 20 de junio. Fue tecladista de la banda Fleetwood Mac durante su segunda etapa y también fundador de la agrupación David Lee Roth.

El 30 de junio el presentador y actor Fernando del Solar, de origen argentino, pero con una popular carrera en México, falleció a los 49 años de edad.

JULIO

El 2 de julio falleció a los 74 años la actriz Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio, tras una batalla contra el cáncer.

El director de teatro Peter Brook, una leyenda de las tablas británicas, falleció a los 97 años el pasado 3 de julio.

El actor James Cann falleció a las 82 años el pasado 6 de julio. Participó junto a Francis Ford Coppola en “The rain people”. Es más conocido por su papel de Sony Corleone en “El Padrino”.

El 11 de julio, Monty Norman, compositor de la banda sonora de James Bond, falleció a los 94 años.

El 15 de julio, I-Nesta, cantante de reggae conocido como el 'Rasta del futuro', murió a los 40 años. El cantante panameño de reggae padecía enfermedades del estómago y pulmones.

Tres días después, falleció el salsero Héctor Tricoche, intérprete de 'Periquito Pin Pin' y 'Lobo domesticado', a los 66 años.

El 22 de julio, la actriz y cantante Shonka Dukureh, protagonista de 'Elvis', falleció a los 44 años. La intérprete dio vida a Willie Mae 'Big Mama' Thornton en la película biográfica de Elvis Presley.

El 25 de julio, a los 83 años, el actor Paul Sorvino falleció. Famoso por sus papeles en “La Ley y el Orden”, así como en la cinta de “Nixon”, dirigida por Oliver Stone, el actor también fue parte del elenco de “Goodfellas”.

El 28 de julio, el actor Tony Dow, famoso por su papel en “Leave it to beaver”, la icónica serie de los años cincuenta y un clásico de la televisión estadounidense, falleció a los 77 años.

El 31 de julio falleció Nichelle Nichols, la teniente Uhura de 'Star Trek', a los 89 años

AGOSTO

El 8 de agosto, la voz de Olivia Newton- John se apagó. A los 73 años, la actriz y cantante de origen inglés y australiano padeció durante años de cáncer. Su interpretación más famosa fue la de Sandy en la icónica “Grease”, junto a John Travolta.

El 9 de agosto, falleció Aranza Peña, actriz de "La Rosa de Guadalupe", en un accidente automovilístico. Tenía 25 años y no sobrevivió al choque de su auto contra un poste de luz.

El 11 de agosto, el salsero Tito Cruz, legendario miembro de Apollo Sound, murió a los 73 años.

El 12 de agosto, la actriz Anne Heche falleció a los 53 años. Famosa por su interpretación en “Another World”, que le dio un Emmy. Además, compartió elenco con Johnny Depp y Harrison Ford en las cintas “Donnie Brasco y “Six days, seven nights”, respectivamente.

El 16 de agosto, Wolfgang Petersen, director de 'La historia sin fin', murió a los 81 años debido a un cáncer de páncreas.

La actriz Anabel Gutiérrez, recordada por su participación en 'Chespirito', falleció a los 89 años el 23 de agosto. Uno de sus papeles más recordados fue el de Doña Espotaverderona en ‘Chespirito’, su personaje era la mamá de la Chimoltrufia, interpretado por Florinda Meza.

SEPTIEMBRE

El 1 de septiembre murió a los 89 años Richard Roat, actor que apareció en series como ‘Friends’ y ‘Seinfeld’. Legó a participar en hasta 130 producciones distintas, destacando también sus intervenciones en series como ‘ALF’ o ‘El Príncipe del Rap’.

El 8 de septiembre, la reina Isabel II falleció a los 96 años, siendo así la monarca con el reinado más largo de la historia de Inglaterra. La muerte de la Reina se da un año después de la muerte del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, su esposo durante 73 años.

Ese mismo día, Marciano Cantero, el icónico vocalista de los Enanitos Verdes, falleció a los 62 años. Desde finales de agosto, el artista fue internado a causa de una enfermedad renal. Su hijo Javier fue quien confirmó la noticia.

El 11 de septiembre el escritor español Javier Marías falleció a los 70 años en Madrid. Fue uno de los novelistas españoles más celebrados de las últimas décadas.

El cineasta Jean-Luc Godard, uno de los padres de la Nouvelle Vague, falleció a los 91 años con “asistencia al suicidio”.

El rapero PnB Rock fue asesinado en un restaurante de Los Ángeles el lunes 12 de setiembre. Rakim Hasheem Allen, nombre real del artista de 30 años, estaba cenando con una mujer cuando un hombre ingresó al local para pedirle sus pertenencias.

El 12 de septiembre falleció el pianista de jazz Ramsey Lewis a los 87 años. Lewis fue tres veces ganador del Grammy y coautor (junto con Dobie Gray) del exitoso tema "The In Crowd".

Pharoah Sanders, el legendario saxofonista estadounidense, murió a los 81 años el 25 de septiembre.

Un día después, Ariosto 'Toto' Vega, actor de 'Escobar, el patrón del mal', murió de un infarto.

El 28 de octubre murió el rapero Coolio, intérprete de 'Gangsta’s Paradise' y del tema musical de 'Kenan & Kel'.

Falleció Yuriko Yamawaki, ilustradora reconocida por “Guri & Gura” y por colaborar con Studio Ghibli el 29 de septiembre. Conocida por obras como "Guri y Gura", que sigue la historia de dos ratones de campo, Yamawaki es considerada como uno de los referentes de la ilustración infantil en Japón, falleció a consecuencia del síndrome de Sjögren, una enfermedad inflamatoria.

OCTUBRE

El 3 de octubre falleció el poeta mexicano David Huerta a los 72 años. David Huerta fue autor de libros como 'Cuaderno de noviembre', 'La sombra de los perros', entre otros. Fue ganador del Premio Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2019 por su obra y era hijo del reconocido poeta Efraín Huerta.

El 11 de octubre falleció Angela Lansbury, actriz de "La bella y la bestia" y "Escritora de misterio", a los 96 años. Ella se hizo muy conocida en Hollywood por sus múltiples nominaciones en los premios Oscar y alcanzó gran popularidad alrededor del globo gracias a su papel como escritora y detective en la serie de televisión "Murder, She Wrote".

El 14 de octubre murió Robbie Coltrane, el actor que encarnó a Rubeus Hagrid en Harry Potter a los 72 años. La estrella de Harry Potter, falleció en un hospital cerca de su casa en Larbert, Escocia. Coltrane había estado enfermo los últimos dos años.

El 24 de octubre, el actor Leslie Jordan falleció a los 67 años. Famoso por sus interpretaciones en “Will & Grace”, así como en series como “American Horror Story” y “Hearts Afire”.

El 28 de octubre murió a los 87 años Jerry Lee Lewis, la leyenda del rock and roll. El artista era el único superviviente de la edad dorada del género tras la muerte de Little Richard en 2020.

El 31 de octubre falleció Cormac Roth, músico e hijo de Tim Roth, a los 25 años. Cormac fue un conocido músico, que además de componer y producir su propia música era un destacado guitarrista graduado del Bennington College.

NOVIEMBRE

El 5 de noviembre Aaron Carter, hermano de Nick de Backstreet Boys, murió a los 34 años. En 2018 denunció que su difunta hermana, Leslie abusó sexualmente de él cuando tenía 10 años. Poco tiempo después, su hermano Nick pidió una orden de alejamiento contra él por amenazar con matar a su mujer.

El 7 de noviembre falleció Hurricane G, icónica rapera de la década de los 90, a los 52 años.

Un día después, murió Leslie Phillips, actor que interpretó al Sombrero Seleccionador de Harry Potter, a los 98 años. A lo largo de su carrera, el británico interpretó a más de 170 personajes, dando a vida a policías, militares y jueces, entre otros tantos. Sin embargo, muchos lo recuerdan por su participación en tres de las películas del niño mago.

El 9 de noviembre murió Gal Costa, leyenda de la música brasileña, a los 77 años.

El 14 de noviembre falleció a los 89 años el actor John Aniston, padre de la actriz Jennifer Aniston, quien formó parte de producciones como 'Days of Our Lives', 'Love of Life', entre otras.

El 20 de noviembre, murió a los 49 años Jason David Frank, el recordado actor que interpretó a Tommy en los Power Rangers. En el 2017, un hombre fue detenido tras intentar introducir armas en la Comic Con de Fénix (EE.UU.) con el propósito de asesinar Jason David Frank. La justicia estadounidense condenó a Mathew Sterling, nombre del individuo, a 25 años de cárcel.

El 17 de noviembre falleció Nicki Aycox, actriz de 'Supernatural', a los 47 años. La protagonista de ‘Supernatural’ padecía de leucemia, según contó ella en el 2021.

El 22 de noviembre, el cantautor cubano Pablo Milanés falleció a los 79 años. Conocido como el fundador del movimiento de la Nueva Trova, el artista se hizo famoso por temas como “Yolanda”, “Ámame como soy” y “El breve espacio en que no estás”.

Irene Cara, la cantante y actriz detrás del éxito “Flashdance… what a feeling” de la cinta “Flashdance” falleció a los 63 años el pasado 25 de noviembre. Fue ganadora de un premio Oscar por su interpretación de dicha canción en la categoría a Mejor Canción Original. Además, fue premiada con dos Grammy y un Globo de Oro.

El 29 de noviembre, Brad William Henke, actor de 'Orange Is the New Black', falleció a los 56 años. Su representante, Matt DelPiano, confirmó a The Post que Henke murió mientras dormía, aunque no ha especificado la causa exacta de la muerte.

Christine McVie, la voz de Fleetwood Mac, falleció a los 79 años el pasado 30 de noviembre. Durante años luchó contra el dolor crónico de espalda. Algunos de sus temas más famosos fueron “Don’t stop”, “Say you love me” y “You make loving fun”.

DICIEMBRE

El 5 de diciembre, la actriz Kristie Alley, conocida por sus papeles en “Star Trek” y “Norte y Sur”, falleció. Fue ganadora de dos premios Emmy y recientemente participó en los realities “Bailando con las estrellas” y “La máscara”.

Este 13 de diciembre falleció Lalo Rodríguez, intérprete de 'Ven, devórame otra vez', a los 64 años.

La diseñadora británica Vivienne Westwood murió a los 81 años el jueves 29 de diciembre en Londres (Reino Unido). Ella será recordada en el mundo de la moda por sus diseños innovadores y atrevidos, su actitud inconformista y como referente icónico de la estética punk del Reino Unido.

El mismo 29 de dicembre, también se anunció la muerte del director Ruggero Deodato, exponente del cine de horror de serie B italiano y autor de películas de culto como 'Holocausto Caníbal', tenía 83 años de edad.





