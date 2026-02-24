Carlos Rua acusa a Wilfredo Oscorima de abandonar obras en el VRAEM: "Se han perdido 300 millones de soles"

El exgobernador regional de Ayacucho y actual candidato a diputado por el partido Ahora Nación, Carlos Rua Carbajal, se refirió a su sucesor en el Gobierno Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y lo responsabilizó del estancamiento de obras viales cruciales para el desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Rua señaló que el fracaso en la pacificación y la lucha contra el narcotráfico en la zona se debe al abandono del Estado, evidenciado en la paralización de proyectos de conectividad que permitirían a los agricultores exportar productos lícitos como el cacao y el café.

El candidato denunció específicamente la inacción de la actual gestión regional respecto al anillo vial que conecta San Miguel con Canayre.

"El señor Oscorima le quitó la competencia a Provías Nacional para que él atienda este anillo vial, de casi 300 kilómetros, y lo abandonó los tres años. Se han perdido 300 millones de soles y tiene que responderle al pueblo del VRAEM porque pidió competencias y no ha podido atender", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

A este problema sumó el caso de la carretera de Tambo a San Francisco, una vía clave que, según indicó, lleva 15 años sin ser culminada por los sucesivos gobiernos.

Impunidad y crisis política

Para Rua, el abandono de la región no se condice con el trato que ha recibido Oscorima por parte del sistema de justicia tras conocerse los detalles del caso Rolex.

El candidato recordó que durante su periodo (2019-2022), otras autoridades regionales fueron encarceladas de inmediato por faltas menores.

"En esta última etapa, se le pasó por agua tibia a aquellos que realmente prestaron Rolex", enfatizó.

Asimismo, recordó las protestas de diciembre de 2022, donde 10 ayacuchanos perdieron la vida, y lamentó el silencio cómplice de muchos políticos que hoy postulan al Congreso.

"Fui la única autoridad que sacó un pronunciamiento mandando un mensaje a la señora Dina Boluarte para que dé un paso al costado. No es posible que haya una presidenta que permita ver morir a sus hijos", aseveró.

Nuevo gabinete

Finalmente, respecto de la juramentación de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros, Rua consideró que se trata de un "cálculo político" del presidente José María Balcázar para asegurar una transición pacífica.

Sin embargo, dijo esperar que el mandatario "pueda mirar un poco más la realidad peruana. Los proyectos regionales y locales que están a la espera no deben parar".