Los peruanos Alejandro Aramburú, de Santos Bravos, y Juana Burga compartieron pasarela en París Fashion Week 2026

La boy band latina Santos Bravos formó parte de la pasarela de la Semana de la Moda en París de la mano del diseñador Willy Chavarría. Si bien los jóvenes integrantes no mostraron sus dotes en el runway sí lo hicieron con el canto.

Mientras las modelos lucían la colección Big Willy, en colaboración con Adidas, Santos Bravos hizo su aparición e interpretaron su éxito 0%.

Juana Burga y Alejandro Aramburú en París Fashion Week 2026

Como es de conocimiento, Alejandro Aramburú forma parte de este grupo y no fue el único peruano que estuvo en el desfile ya que la modelo Juana Burga se enteró que él estaba en el mismo espacio y, en exclusiva para el programa Mucha Moda de RPP, contó cómo fue su encuentro con su compatriota en la pasarela internacional.

“Fue una experiencia maravillosa, una comunidad latina increíble. Estuvimos fascinados por cómo se junta la comunidad latina porque cuando lo hacen y quieren lograr algo, lo hace con una fuerza que no se puede explicar. Estuvimos con los artistas invitados un día antes del desfile para las pruebas, los ensayos, y salió todo bellísimo. Estuvo el increíble talento peruano Alejandro Aramburú, de Santos Bravos, una vez que super que estaba ahí y que era peruano, fui a su grupo para presentarme y decirle que también soy peruana y desde ahi no henos parado de conversar. En la cena que tuvo Willy Chavarría con nosotros, ahí también compartimos. Es un orgullo compartir una de las pasarelas con otro orgullo peruano”, dijo Burga, que también es una de las representantes latinas más importantes en la industria del modelaje.

Otro peruano en el París Fashion Week 2026

No solo Alejandro Aramburú y Juana Burga dejaron en alto el nombre de Perú en la pasarela ya que también estuvo Diego Bendezú, fotógrafo peruano que trabaja con Willy Chavarría.

Él fue el encargado de retratar a los artistas que pasaron por el desfile y tuvo la oportunidad de tomarle unas imágenes a los integrantes de Santos Bravos vistiendo la colección del diseñador norteamericano.

Diego conversó con Mucha Moda -que va todos los martes a las 2 p.m. por el canal de YouTube de RPP- y mencionó que también conoció a Alejandro Aramburú, pero todo fue rápido ya que había poco tiempo para interactuar con los demás talentos. Sin embargo, mencionó que, en algún momento de la conversación, soltó una jerga peruana y Aramburú le preguntó: “¿Eres peruano?”, a lo que Bendezú respondió de manera afirmativa. En ese momento pudieron conversar más.

Un peruano en el auge del pop coreano

Santos Bravos es la nueva apuesta en Latinoamérica de HYBE, la productora líder del K-pop, género cuyas ventas crecieron más de 1 000 % en la última década y que llevó a 1 200 millones de dólares el valor de las exportaciones musicales de Corea del Sur en 2023, según la consultora Statista.

La metodología del K-pop implicó que estos chicos tuviesen que “dedicar cada día de sus vidas por seis meses” a la “consistencia, el trabajo duro y la disciplina”, aunque también pasar los domingos “descansando, rejuveneciendo la mente y rejuveneciendo el cuerpo”, indicó Drew, de 25 años, el más veterano del grupo.

“Yo siento que el ser parte de este proyecto y tener el 'K-pop methodology', para mí, nos hizo mejorar mucho como artistas y nos hizo disciplinarnos más y, sin duda no seríamos los artistas que somos ahora, si no fuese por esa metodología”, agregó Gabi, de 20 años.

Alejandro Aramburú, el peruano de 21 años, afirmó que es “muy refrescante estar y tener un grupo que represente a la comunidad latina de diferentes maneras y diferentes países”. “Tenemos culturas diferentes y aprendemos mucho todos los días de una cultura y la otra”, señaló.