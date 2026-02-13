Solo siete planes de gobierno tienen un desarrollo óptimo en propuestas de sostenibilidad y entorno económico, advierte estudio

El análisis también indica -además- un retroceso en la calidad técnica de las propuestas y revela que 20 partidos presentan debilidad programática.

El estudio ‘ODS y Planes de Gobierno: ¿Qué deben saber las empresas?’, realizado por la consultora Verne Comunicación e Innovación, reveló que solo siete planes de gobierno tienen un desarrollo óptimo en propuesta de sostenibilidad y entorno económico.

En diálogo con RPP, la politóloga Alexandra Ames, directora asociada de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de la consultora, destacó que el análisis se basa en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, así como en indicadores adicionales relacionados con el entorno económico y la competitividad.

“No hay propuestas concretas. Hemos encontrado que muy pocos planes hablan de estrategias más aterrizadas, de los cómo, del cómo hacer esta intención que pueden tener los candidatos en función a las demandas que tiene la ciudadanía”, indicó en Ampliación de Noticia.

Asimismo, la también exdirectora del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) señaló que en las elecciones de este año se registra un retroceso en la cantidad y la calidad técnica de las propuestas de los partidos políticos, en comparación con los procesos electorales de 2016 y 2021.

“Yo vengo revisando los planes de gobierno en las últimas tres elecciones generales del país en el 2016, en el 2021 y ahora en el 2026 y he comparado cómo han ido tocando los temas más prioritarios para el país y lo que vemos es un retroceso en la cantidad y calidad de propuestas técnicas, por lo que mayor cantidad de candidatos, no necesariamente garantiza una mayor calidad de propuestas programáticas”, sostuvo.

La debilidad o fortaleza programática de un plan de gobierno

El estudio también reveló que 20 partidos evidencian una debilidad programática en sus planes de gobierno. Al ser consultada sobre cómo se mide este indicador, la politóloga indicó que este evalúa que las organizaciones políticas “hagan propuestas concretas sobre un tema determinado”, por ejemplo, seguridad ciudadana, el factor económico, entre otros.

“Si hablan sobre, por ejemplo, temas de seguridad ciudadana, si mencionan que quieren luchar contra la inseguridad ciudadana y que lo harán exhaustivamente, eso no nos dice exactamente cómo. Pero si van a proponer, por ejemplo, una serie de medidas o de acciones como establecer una reforma en el INPE, en la Policía, trabajar contra la minería ilegal, hacer un seguimiento a las cuentas bancarias de las organizaciones criminales, verificar el origen de las armas, ya estamos hablando de una serie de acciones en donde más o menos uno puede tener una idea de por dónde va a apuntar en estos temas”, explicó.