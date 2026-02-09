Bad Bunny toma radical decisión en Instagram tras su show histórico en el Super Bowl 2026

La estrella puertorriqueña se presentó en el Levi’s Stadium con un show íntegramente en español y, horas después, sorprendió con un drástico cambio en sus redes sociales.

Bad Bunny protagonizó el domingo un show de medio tiempo en el Super Bowl 2026 que ya es considerado histórico. Con una puesta en escena cargada de referencias a la cultura latina, artistas invitados de talla mundial y decenas de bailarines, el cantante puertorriqueño se convirtió en el gran tema del momento en redes sociales. Sin embargo, tras la presentación, tomó una decisión que llamó la atención de sus seguidores.

El Conejo Malo eliminó todo rastro de su presencia en Instagram. Aunque no cerró su cuenta, el intérprete de Tití me preguntó ocultó todas las publicaciones de su perfil, dejó de seguir a las demás cuentas y mantuvo únicamente un enlace a su álbum Debí tirar más fotos en la biografía. El artista, que supera los 50 millones de seguidores en esa red, no ha dado ninguna explicación pública hasta el momento sobre esta drástica decisión.

Bad Bunny no dio ninguna explicación pública sobre esta drástica limpieza en sus redes sociales.Fuente: Instagram: @badbunnypr

Artistas reaccionan al show de Bad Bunny

Mientras Bad Bunny mantiene silencio desde el espectáculo, varias figuras del entretenimiento se pronunciaron sobre su presentación. Maluma, por ejemplo, compartió una historia en Instagram viendo el show desde su casa con el mensaje: “Orgullosamente latino”.

Rosalía también se sumó a los elogios con una imagen del evento y la frase “Felicidades, leyenda”. En tanto, Cardi B, quien estuvo presente como invitada en el escenario, le dedicó un breve “Felicitaciones”; mientras que Residente, amigo cercano de Benito Ocasio, compartió una publicación con varias imágenes juntos y el mensaje “Orgulloso de ti x100pre”, en referencia al primer álbum del artista puertorriqueño.

Bad Bunny y Lady Gaga protagonizaron uno de los momentos más comentados del show de medio tiempo del Super Bowl 2026.Fuente: EFE

Más figuras del espectáculo se pronuncian

Por su parte, Jennifer Lopez, quien encabezó el medio tiempo del Super Bowl en 2022 junto a Shakira y tuvo a Bad Bunny como invitado, compartió imágenes del momento en que el artista portó la bandera de Puerto Rico, rodeado de banderas de distintos países del continente americano.

El actor Alfonso Herrera, recordado por la serie juvenil RBD, escribió simplemente: “Benito la rompió”. En tanto, Josh Hutcherson, protagonista de Los juegos del hambre, sorprendió al compartir un video cantando Café con ron durante la presentación del Conejo Malo.

En Puerto Rico, miles de personas siguieron la presentación de Bad Bunny desde sus hogares, bares e incluso cines.Fuente: EFE

Un medio tiempo con sabor latino

La noche del domingo 8 de febrero, los Seattle Seahawks se consagraron campeones del Super Bowl tras vencer a los New England Patriots. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, el gran protagonista fue el show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny.

El artista puertorriqueño cumplió su promesa de “hacer bailar al mundo” y se adueñó del escenario con una potente celebración de la música latina, acompañado por Lady Gaga, Ricky Martin y otras sorpresas que encendieron el Levi’s Stadium y las redes sociales.

