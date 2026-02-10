Shakira sufre aparatosa caída durante concierto en El Salvador

La cantante colombiana resbaló en pleno escenario durante una presentación en San Salvador, ante miles de fanáticos en el Estadio Nacional Jorge 'El Mágico' González.

Shakira volvió a presentarse en El Salvador la noche del sábado 7 de febrero, reencontrándose con su público centroamericano tras casi dos décadas sin actuar en el país. El concierto, realizado en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, marcó el inicio de cinco presentaciones como parte de su gira mundial Las mujeres ya no lloran.

“Muchas gracias a todos los que han venido desde otros países para estar acá. Definitivamente esto es un regalo y no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada centroamericana”, expresó la artista antes de ofrecer un show cargado de energía, con los grandes éxitos de su carrera y un momento que no tardó en volverse viral.

La caída de Shakira en pleno concierto

El momento más comentado de la noche ocurrió durante la interpretación de Si te vas, cuando el concierto ya había superado la mitad de su duración. En videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observa a Shakira caminando hacia un extremo del escenario, resbalando, torciéndose el pie derecho y cayendo de costado al suelo.

El incidente generó preocupación entre los asistentes, pero la cantante se recuperó en cuestión de segundos. Mientras su guitarrista animaba al público a continuar con los coros, Shakira se levantó y, con una sonrisa, reaccionó al momento: “¡Qué caída!”, dijo antes de retomar la canción y seguir adelante con el espectáculo.

La cantante colombiana se prepara para cerrar su gira mundial con una serie de conciertos en Medio Oriente, tras completar su paso por Centroamérica y México.Fuente: EFE/Rodrigo Sura

Shakira sigue con su gira mundial

Pese al incidente, el concierto continuó con normalidad y Shakira cumplió con su presentación sin mayores contratiempos. El show del 17 de febrero fue el primero de cinco conciertos programados en San Salvador, convirtiendo a El Salvador en el único país de Centroamérica incluido en esta etapa de la gira.

Tras sus fechas en El Salvador, la cantante continuará su tour con presentaciones en México los días 21, 24 y 27 de febrero. Posteriormente, cerrará su gira mundial en Medio Oriente, con conciertos entre marzo y abril en Jordania, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, meses después de haber pasado previamente por Perú en noviembre.

Fanáticos de todas las edades han disfrutado de los conciertos de Shakira en El Salvador, en una serie de shows marcados por la energía y la conexión con el público.Fuente: EFE/Rodrigo Sura

