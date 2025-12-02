Últimas Noticias
Con un apasionado beso: Rodrigo De Paul y Tini Stoessel reafirman su relación tras triunfo del Inter Miami

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se abrazaron y se besaron tras triunfo del Inter Miami.
Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se abrazaron y se besaron tras triunfo del Inter Miami. | Fuente: Instagram (rodridepaul)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Muy enamorados! El futbolista argentino fue grabado junto a la cantante Tini Stoessel luego de salir campeón con el Inter Miami en la MLS. Mira el romántico gesto de la pareja.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se muestran más enamorados que nunca. ¿Qué ocurrió? El último sábado, luego del triunfo conseguido por el Inter de Miami por 5 a 1 frente al New York City en la Major League Soccer (MLS), el jugador argentino no dudó en ir hacia la cantante para abrazarla y besarla de manera efusiva confirmando el retorno de su relación.

Según se pudo ver en un video compartido por el medio DSports, el futbolista fue directo hacia Tini, quien lo esperaba en una tribuna cercana a la cancha donde el equipo de Inter Miami, liderado por Lionel Messi, festejó el campeonato de la Conferencia Este de la MLS.

En las imágenes se aprecia cómo Rodrigo abraza muy fuerte a la intérprete de Cupido y La niña de la escuela. Ella responde de igual manera dejando ver lo importante que significa su presencia para el argentino campeón del mundo. Luego del abrazo, ella le agarra el rostro para darle un cariñoso beso en los labios para dejar que su pareja vaya a celebrar con sus compañeros.

Cabe resaltar que la también actriz y cantante urbana estuvo acompañada de su padre, Alejandro Stoessel, y su amiga, la también artista Lola Índigo, quienes, junto a Tini, celebraban los goles del Inter Miami.

El momento entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se volvió viral en redes sociales mostrando un gran entusiasmo entre sus seguidores por el regreso de la pareja. “Son lo más lindo”; “Viva el amor”; “Tini de la suerte”; “Amuletini”; “Los logros se celebran con los que más amamos”, fueron algunos de los comentarios.

Inter Miami se consagró campeón de la Conferencia Este de la Major League Soccer.
Inter Miami se consagró campeón de la Conferencia Este de la Major League Soccer. | Fuente: Instagram (rodridepaul)

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se muestran cariñosos en redes sociales

Antes del beso y abrazo ante cámaras de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en Miami, la pareja ya venía mandándose mensajes cariñosos en redes sociales demostrando que mantienen su relación a pesar de la distancia por las actividades profesionales y las obligaciones que les impiden estar juntos.

Semanas atrás, el volante argentino comentó un carrusel de fotos de Tini, en Instagram, durante el festival FUTTTURA de la cantante en Buenos Aires. "Te amo", escribió De Paul demostrando que sigue el trabajo de su pareja. "Te amo, mi amor, con todo mi corazón", respondió la compositora.

Eso no es todo. El último 20 de noviembre, el mediocampista del Inter Miami volvió a comentar las fotos de Tini dejando un emoji de carita emocionada y un corazón. ¿Seguirán derrochando su amor ante sus seguidores? Veremos.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel retomaron su relación este año tras separarse en agosto de 2023.
Rodrigo De Paul y Tini Stoessel retomaron su relación este año tras separarse en agosto de 2023. | Fuente: Instagram (rodridepaul)

Tini y Rodrigo de Paul retomaron su relación con fotos en la playa

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron el retorno de su relación con fotos románticas en la playa en julio de este 2025. Ambos difundieron imágenes, por separado, de velas, rosas rojas y sonrisas mostrando que estaban en el mismo lugar.

Es así como la cantante argentina y el exjugador del Atlético de Madrid mostraron a sus seguidores que se dieron otra oportunidad tras anunciar su separación en agosto de 2023.

"En lugar de compartir varias fotos juntos, han posado por separado, pero en el mismo lugar y con posturas y gestos parecidos. Como suele decirse: 'a buen entendedor, pocas palabras'", señaló la revista Hola!

Cabe resaltar que Rodrigo De Paul y Tini iniciaron su romance hablando por Instagram el 2021 y mostrándose ya en público meses después.

Antes de estar con el volante de la selección argentina, la cantante tuvo un sonado amorío con el colombiano Sebastián Yatra. Por su parte, De Paul mantuvo una relación sentimental con Camila Homs, madre de sus dos hijos.

