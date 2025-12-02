Con un apasionado beso: Rodrigo De Paul y Tini Stoessel reafirman su relación tras triunfo del Inter Miami

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se muestran más enamorados que nunca. ¿Qué ocurrió? El último sábado, luego del triunfo conseguido por el Inter de Miami por 5 a 1 frente al New York City en la Major League Soccer (MLS), el jugador argentino no dudó en ir hacia la cantante para abrazarla y besarla de manera efusiva confirmando el retorno de su relación.

Según se pudo ver en un video compartido por el medio DSports, el futbolista fue directo hacia Tini, quien lo esperaba en una tribuna cercana a la cancha donde el equipo de Inter Miami, liderado por Lionel Messi, festejó el campeonato de la Conferencia Este de la MLS.

En las imágenes se aprecia cómo Rodrigo abraza muy fuerte a la intérprete de Cupido y La niña de la escuela. Ella responde de igual manera dejando ver lo importante que significa su presencia para el argentino campeón del mundo. Luego del abrazo, ella le agarra el rostro para darle un cariñoso beso en los labios para dejar que su pareja vaya a celebrar con sus compañeros.

Cabe resaltar que la también actriz y cantante urbana estuvo acompañada de su padre, Alejandro Stoessel, y su amiga, la también artista Lola Índigo, quienes, junto a Tini, celebraban los goles del Inter Miami.

El momento entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se volvió viral en redes sociales mostrando un gran entusiasmo entre sus seguidores por el regreso de la pareja. “Son lo más lindo”; “Viva el amor”; “Tini de la suerte”; “Amuletini”; “Los logros se celebran con los que más amamos”, fueron algunos de los comentarios.