Shia LaBeouf rompe su silencio tras ser arrestado y liberado por presunta agresión en el Mardi Gras

El actor de Transformers publicó un enigmático mensaje en X un día después de ser detenido por presunta agresión durante las celebraciones del Mardi Gras.

Crece la preocupación entre sus fans. Shia LaBeouf escribió “Libérenme” en su cuenta de X la mañana del miércoles 18 de febrero, apenas un día después de ser arrestado por un presunto altercado físico ocurrido durante el Mardi Gras en Nueva Orleans.

El actor de Transformers estuvo involucrado en un incidente la madrugada del martes en el histórico Barrio Francés. Según un comunicado del Departamento de Policía de Nueva Orleans citado por Variety, LaBeouf “estaba causando disturbios y volviéndose cada vez más agresivo” en un local de Royal Street.

De acuerdo con las autoridades, tras ser retirado del establecimiento, una persona denunció que fue golpeada por el actor con los puños cerrados en varias ocasiones. El informe también señala que, luego de alejarse brevemente, LaBeouf regresó y habría continuado con el comportamiento agresivo.

El comunicado agrega que presuntamente golpeó a otra persona en la nariz. Actualmente enfrenta dos cargos por agresión simple. Fue liberado el mismo martes y tiene programada una audiencia previa al juicio para el 19 de marzo.

Free me — Shia LaBeouf (@thecampaignbook) February 18, 2026

El video y la reacción en redes

A las horas del incidente, el portal TMZ difundió imágenes en las que se ve al actor sin camiseta, encarando a varias personas en la calle antes de recibir atención de paramédicos.

Su mensaje en X desató una ola de comentarios en redes sociales. Entre ellos destacó el del actor, guionista y productor Gary LeRoi Gray, quien trabajó con LaBeouf en la serie juvenil Even Stevens.

“Hermano. Ha pasado mucho tiempo desde aquellos días en los que andábamos de arriba abajo en el set. Quiero que nos sentemos a conversar y darte el apoyo que necesites. Sabes que mi línea siempre está abierta”, escribió.

¿Qué pasó durante el Mardi Gras?

Horas antes del altercado, LaBeouf había sido visto celebrando en distintos locales de la ciudad, en medio del ambiente festivo posterior al Mardi Gras. Testigos señalaron que llevaba varios días de fiesta en la llamada “Gran Manzana del Sur”, nombre con el que también se conoce a Nueva Orleans.

Robert Skuse, portero del bar Ms Mae’s, contó a The Hollywood Reporter que el actor intentó ingresar al local sin camisa y sin efectivo. Según su versión, al negársele la entrada, LaBeouf reaccionó de forma “algo beligerante”. Más tarde regresó cubierto y pagó con tarjeta, pero terminó siendo invitado a retirarse.

Otro empleado aseguró que el actor estaba “aterrorizando la ciudad”, mientras que un testigo declaró a TMZ que fue escoltado fuera del bar antes de que se produjera la pelea.

De acuerdo con los registros judiciales citados por medios estadounidenses, el protagonista de Transformers enfrenta dos cargos por agresión simple. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre lo ocurrido ni se ha confirmado si ya cuenta con representación legal.

Los antecedentes que persiguen al actor

El nuevo arresto vuelve a poner el foco sobre el historial legal y personal del actor. En 2017, ingresó a rehabilitación por orden judicial tras ser detenido en Georgia por intoxicación pública y conducta desordenada. En diversas entrevistas, LaBeouf ha hablado abiertamente sobre sus problemas de adicción y salud mental, vinculándolos a traumas de la infancia.

En 2020, la cantante FKA Twigs presentó una demanda en su contra por presunta agresión sexual y violencia física. El caso se resolvió mediante un acuerdo privado en 2025. Aunque negó las acusaciones, el actor reconoció públicamente haber tenido problemas de agresividad y alcoholismo.

En los últimos años, LaBeouf ha asegurado haber atravesado periodos de sobriedad y búsqueda de apoyo profesional. En entrevistas recientes también agradeció el respaldo de figuras como Mel Gibson y Sean Penn, así como el acompañamiento de su esposa, Mia Goth, con quien tiene una hija.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis