Super Bowl 2026: California declara el Día de Bad Bunny horas antes de su histórico show de medio tiempo

El gobernador Gavin Newsom proclamó el 8 de febrero como el Día de Bad Bunny en todo California, en la antesala del histórico show del artista puertorriqueño en el Super Bowl 2026.

El 8 de febrero ya quedó marcado en la historia del Super Bowl. No solo será recordado como el día en que Bad Bunny protagoniza el primer show de medio tiempo con una presentación íntegramente en español, sino también por un reconocimiento inédito: el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró oficialmente esta fecha como el Día de Bad Bunny en todo el estado.

Benito Martínez Ocasio, conocido mundialmente como el Conejo Malo, se presentará en el Levi’s Stadium de Santa Clara durante el Super Bowl 2026, con una de las actuaciones más relevantes que haya visto el evento deportivo. En septiembre de 2025, el artista puertorriqueño celebró su elección con un mensaje contundente: “Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”.

AS MANY PEOPLE KNOW, I AM A TREMENDOUS LOVER OF “THE SPANISH.” IT IS A BEAUTIFUL LANGUAGE SPOKEN BY MANY BEAUTIFUL PEOPLE IN THE GREAT STATE OF CALIFORNIA AND ACROSS THE WORLD. I AM ALSO A HUGE FAN OF PUERRRRRRRTO RICO. THAT IS WHY I AM DECLARING TOMORROW IN CALIFORNIA AS “BAD… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 7, 2026

¿Por qué declararon el 8 de febrero como el Día de Bad Bunny?

Horas antes del gran espectáculo, la oficina del gobernador Newsom sorprendió con una serie de publicaciones en X (antes Twitter), escritas en tono irónico y exagerado, imitando el estilo del expresidente Donald Trump. En ellas, Newsom no escatimó elogios hacia el artista puertorriqueño y su impacto cultural.

En uno de los mensajes, el gobernador destacó su admiración por el idioma español, la cultura latina y Puerto Rico, justificando así la proclamación del Día de Bad Bunny en California. "Mucha gente no puede dejar de hablar de él. Amamos a Bad Bunny. Es casi tan guapo como yo, lo cual es un gran cumplido. Feliz Día de Bad Bunny, América", agregó.

La proclamación llega además en un contexto de mayor atención política hacia el show de medio tiempo. Días atrás, durante la gala de los Grammy 2026, Bad Bunny se refirió a temas como la inmigración y la identidad cultural con un mensaje contundente:

“Fuera ICE... No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos y somos americanos”.

THE VERY LOW-RATED MAGA BLOG “OUTKICK,” RUN BY TOMI “TOILET” LAHREN (NOBODY FLUSHES FASTER!), IS HAVING A TOTAL MELTDOWN BECAUSE TOMORROW WE CELEBRATE “BAD BUNNY DAY” ACROSS CALIFORNIA AND, FRANKLY, “THE WORLD” BECAUSE OF ME, GAVIN C. NEWSOM, AMERICA’S FAVORITE GOVERNOR. I WISH… pic.twitter.com/fBRTQLu2bd — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 8, 2026

Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026

Este domingo 8 de febrero, el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, será la meca del deporte y la música con la esperada final del Super Bowl 2026. Además del duelo deportivo, el evento contará con un espectacular cartel de artistas que hará vibrar tanto al público presente como a millones de espectadores en todo el mundo. El gran protagonista de la noche será Bad Bunny.

El anuncio de su participación desató una ola de reacciones positivas. Artistas como Bruno Mars, Shakira y Jennifer Lopez felicitaron públicamente al puertorriqueño. Mars escribió: “¡Ve por ellos, Bad Bunny!”, mientras que Shakira celebró la representación latina en el escenario más visto del mundo. JLo, por su parte, recordó su presentación conjunta en 2020 y le dedicó un mensaje especial: “Ahora te toca a ti. Vamos, pandilla boricua”.

