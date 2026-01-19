Super Bowl 2026: Green Day abrirá el evento con un tributo especial por sus 60 años

La NFL confirmó que la banda californiana encabezará la ceremonia inaugural del Super Bowl 2026, en un homenaje a las seis décadas del partido más importante del fútbol americano.

El Super Bowl 2026 empieza a tomar forma. A pocas semanas del evento deportivo más visto del planeta, la NFL anunció el domingo que Green Day será el encargado de abrir el Super Bowl LX con una ceremonia especial que celebrará los 60 años de historia del campeonato.

La presentación se realizará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y contará con un recorrido simbólico por las seis décadas del evento, con la participación de distintas generaciones de jugadores más valiosos (MVP), quienes serán presentados en el campo durante el acto inaugural.

Asimismo, la NFL confirmó a los intérpretes del segmento previo al partido. Charlie Puth cantará el himno nacional de Estados Unidos, Brandi Carlile interpretará America the Beautiful. y Coco Jones estará a cargo de Lift Every Voice and Sing.

Green Day se suma al Super Bowl 2026

“Muy pronto en el Super Bowl: Green Day abrirá la ceremonia inaugural del #SBLX en vivo desde el Levi’s Stadium”, anunció la NFL el domingo 18 de enero a través de sus redes sociales.

La banda —integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool— interpretará una selección de sus himnos más conocidos como parte del homenaje.

“Estamos muy emocionados de abrir el Super Bowl 60 en nuestra propia casa”, señaló Armstrong en declaraciones recogidas por AP. “Es un honor dar la bienvenida a los MVP que marcaron la historia del juego y abrir la noche para los fanáticos de todo el mundo. ¡Vamos a divertirnos y a hacerlo ruidoso!”.

Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo

La ceremonia de apertura antecederá al esperado espectáculo de medio tiempo, que estará encabezado por Bad Bunny, confirmado por la NFL en septiembre pasado.

El artista puertorriqueño tomará la posta de Kendrick Lamar, protagonista del show del Super Bowl 2025. “Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”, expresó el cantante.

El anuncio generó una ola de reacciones en redes sociales. Bruno Mars, Shakira y Jennifer Lopez felicitaron públicamente al artista, recordando sus propias experiencias en el escenario del Super Bowl.

¿Cuándo y dónde ver el Super Bowl 2026?

El Super Bowl 2026 se disputará el domingo 8 de febrero de 2026. La transmisión de la ceremonia inaugural comenzará a las 6 p.m. (hora de Perú) y podrá verse en vivo a través de NBC, Telemundo, Peacock y Universo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis