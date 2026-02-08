¿A qué hora inicia el Super Bowl 2026 y el show de medio tiempo en vivo en USA, México y Sudamérica?

Conoce los horarios para seguir el Super Bowl XL y el show de medio tiempo de Bad Bunny en vivo desde Santa Clara, California.

El conteo regresivo para el Super Bowl 2026 empezó. Este domingo se disputará la final de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, pero también tendrá lugar el esperado show de medio tiempo con Bad Bunny. Así no solo Estados Unidos se paralizará, sino también Latinoamérica. ¿A qué hora empezará el esperado partido y el evento musical? Conoce los detalles en RPP.

¿Cuándo se juega el Super Bowl 2026 y dónde será el show de medio tiempo?

El partido Patriots y Seahawks se disputará este domingo en el Levi’s Stadium, el cual se encuentra en Santa Clara (California) y que puede albergar a 68,500 personas. La gran final de NFL empezará a las 6:30 p.m. y el show de medio tiempo está previsto a iniciar desde las 8:00 p.m. (hora peruana).

¿A qué hora se jugará el Super Bowl 2026 en vivo con el Patriots vs. Seahawks en Estados Unidos y Latinoamérica?

En Estados Unidos (Hawaii), el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a la 1:30 p.m.

En Estados Unidos (Alaska), el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 2:30 p.m.

En Estados Unidos (Pacífico), el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 3:30 p.m.

En Estados Unidos (Central), el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Este), el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 6:30 p.m.

En México, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 5:30 p.m.

En Puerto Rico, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 6:30 p.m.

En Panamá, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 5:30 p.m.

En República Dominicana, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 6:30 p.m.

¿A qué hora se jugará el Super Bowl 2026 en vivo con el Patriots vs. Seahawks en Sudamérica?

En Perú, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 6:30 p.m.

En Colombia, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 6:30 p.m.

En Ecuador, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 6:30 p.m.

En Venezuela, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 7:30 p.m.

En Brasil, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 8:30 p.m.

En Argentina, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 8:30 p.m.

En Chile, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 8:30 p.m.

¿A qué hora inicia el show de medio tiempo de Bad Bunny en vivo en Estados Unidos y Latinoamérica?

En Estados Unidos (Hawaii), el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 empezará a las 3:00 p.m.

En Estados Unidos (Alaska), el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 empezará a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Pacífico), el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 empezará a las 5:00 p.m.

En Estados Unidos (Central), el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 empezará a las 7:00 p.m.

En Estados Unidos (Este), el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 empezará a las 8:00 p.m.

En México, el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 empezará a las :700 p.m.

En Puerto Rico, el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 empezará a las 8:00 p.m.

En Panamá, el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 empezará a las 7:00 p.m.

En República Dominicana, el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 empezará a las 8:00 p.m.

¿A qué hora inicia el show de medio tiempo de Bad Bunny en vivo en Sudamérica?

En Perú, el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 iniciará a las 8:00 p.m.

En Colombia, el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 iniciará a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 iniciará a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 iniciará a las 9:00 p.m.

En Bolivia, el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 iniciará a las 9:00 p.m.

En Brasil, el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 iniciará a las 10:00 p.m.

En Argentina, el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 iniciará a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 iniciará a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 iniciará a las 10:00 p.m.

En Chile, el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 iniciará a las 10:00 p.m.

¿Qué canales TV transmitirán el Super Bowl 2026 y el show de medio tiempo de Bad Bunny en vivo?

El Super Bowl 2026 y el show de medio tiempo de Bad Bunny será transmitido en diferentes países. En el caso de Sudamérica, el espectáculo se podrá ver vía ESPN y la plataforma de streaming Disney+. En tanto, en México puede verse su emisión en Canal 5, Fox Sports, ESPN y Disney+, mientras que en Estados Unidos podrá ser visto vía NBC.