Cerca de cumplir 80 años, el ex Beatles Ringo Starr, quien fuera el baterista de la banda, dice que su actitud positiva ante la vida se debe a que está "contento de haber nacido y de estar aquí".

En una entrevista con la revista "Parade", el músico dijo que continúa una tradición que inició hace 11 años de visitar algún lugar del mundo por su cumpleaños ─celebrará 79 años este 7 de julio─ para tener una celebración de "paz y amor". El escenario elegido será el edificio donde funciona la otrora casa disquera de los Beatles, Capitol Records, en Los Ángeles (EE.UU.).

The Beatles fue la banda de música popular más famosa del siglo XX y, tras el asesinato de John Lennon en 1980 y la muerte de George Harrison en 2001, Ringo Starr y Paul McCartney son los únicos sobrevivientes del grupo, que se disgregó hacia 1970.

Por estas fechas se cumple también el 30 aniversario desde que el baterista inició sus giras "All Starr Band", durante las cuales comparte escenario con otras grandes figuras de la música popular. Este año el elenco incluye a Toto, Santana y Men at Work.

"A mí me gustó mucho la época de mediados de los 60", dijo Ringo, "cuando todo esto de la paz y amor empezó. Los Beatles encajaron perfecto en aquello", dijo el músico.

QUÉ DIFÍCIL ES CRECER

Cuando se le preguntó cuál era la razón de su actitud positiva y optimista, Ringo Starr respondió brevemente: "No sé. El haber nacido, y estoy contento de estar aquí".

"¡Voy a tener 80 años!", dijo. "No puedo esconder mi cumpleaños. Todos saben cuándo nací y saben exactamente cuán viejo soy. Eso no me avergüenza", aseguró el artista, nacido en 1940 en Liverpool (Gran Bretaña).

"Cuando era un adolescente pensaba que habría que fusilar a todos los mayores de 60 porque eran inútiles", continuó. "Cuando cumplí 40 mi madre me dijo: 'hijo, supongo que ya no piensas así'", añadió.

"Yo estaba bien amargado a los 40", dijo Ringo Starr. "Pero pasado eso, uno sigue la corriente. De hecho, es un milagro que todavía ande por aquí. Me metí mucha droga al cuerpo y podría haberme ido en cualquier momento", agregó.

Ringo dijo que muchas de las canciones de The Beatles se cuentan entre sus favoritas, pero especialmente "Rain," y añadió que la que más le gusta de las cantadas por él es "With a Little Help From My Friends". (EFE)