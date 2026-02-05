Timothée Chalamet es captado en París con una actriz franco-rumana: ¿Quién es Anamaria Vartolomei?

Si bien Timothée Chalamet está consolidando su carrera actoral con el protagónico en Marty Supreme, su vida privada también está en la boca de todos. Como es de conocimiento, el actor tiene una relación de tres años con Kylie Jenner y han compartido momentos juntos en diferentes eventos.

No obstante, se hizo público un video en las redes sociales donde el artista está acompañado de la actriz franco-rumana Anamaria Vartolomei.

En las imágenes se ve que están con un grupo de amigos, pero al momento de salir de un hotel en París, Timothée Chalamet y Vartolomei, los paparazzi y los fans notaron que la actriz se escondió.

Hasta el momento, ni Timothée ni Kylie se han pronunciado.

you’re such a freak and the way you’ve purposely taken this shady screenshot…here’s the pap who took this vid and he’s clearly seen going out with so many friends in public pic.twitter.com/F1bhiZXkpT — jess (@des179854) February 5, 2026

¿Quién es Anamaria Vartolomei?

Anamaria Vartolomei es una actriz franco-rumana nacida en Bacău, Rumania, que ha destacado como una de las jóvenes promesas del cine europeo e internacional. Desde niña comenzó en la actuación y tuvo su debut cinematográfico en 2011 con la película My Little Princess (Mi pequeña princesa), a los 10 años.

Su carrera tomó fuerza con su papel protagónico en L’Événement (El acontecimiento, 2021), un drama que fue muy bien recibido por la crítica y que le valió importantes galardones, incluyendo el Premio Lumière a la mejor actriz y el César a la mejor actriz prometedora.

Vartolomei ha participado en varios proyectos notables, mostrando versatilidad en distintos géneros: interpretó papeles importantes en The Count of Monte-Cristo (2024), Mickey 17 (2025) y otras producciones que la han posicionado como una figura en crecimiento en el cine europeo y mundial.