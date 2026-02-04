"Otro desafío. Este va a ser difícil": Channing Tatum preocupa a sus fans tras ser operado de urgencia [FOTOS]

Channing Tatum encendió las alarmas luego de revelar que fue hospitalizado y sometido a una cirugía de urgencia por una lesión en el hombro. El propio actor compartió detalles de su estado de salud a través de sus redes sociales.

La estrella de Magic Mike publicó en Instagram una fotografía en blanco y negro desde una cama de un hospital, minutos antes de ingresar al quirófano. En la imagen se le ve recostado, usando una gorra y una bata, mientras esperaba la intervención médica.

"Solo otro día. Otro desafío. Este va a ser difícil. Pero bueno. Vamos con todo", escribió Tatum junto a la publicación.

La imagen generó una ola de reacciones por parte de sus seguidores y de colegas. Entre los comentarios llamó la atención el de su novia, la modelo australiana Inka Williams, quien le dedicó un mensaje de aliento: "Gran lobo feroz 🤍 lo tenemos controlado".

Channing Tatum se sometió a una cirugía por un "hombro separado".Fuente: Instagram: Channing Tatum

Radiografías revelan la gravedad de la lesión de Channing Tatum

Horas después, Channing Tatum explicó con mayor detalle el motivo de su hospitalización a través de sus historias de Instagram. En una primera publicación, publicó una radiografía de la parte superior de su brazo y del área del hombro, donde se observaban claramente las lesiones. "Luxación de hombro", escribió junto a la imagen.

Luego, publicó una segunda radiografía tomada después de la cirugía. En ella se aprecia un gran tornillo colocado para mantener los huesos en su lugar. "Hombro atornillado. Yay", puso en la imagen.

Hasta el momento, Tatum no ha revelado cómo ocurrió la lesión que lo llevó al quirófano. Sin embargo, es conocido por realizar muchas de sus propias escenas de riesgo en sus películas.

El actor compartió fotos del hospital de sus radiografías antes y después de la cirugía.Fuente: Instagram: Channing Tatum

Antecedentes de lesiones durante rodajes

En septiembre pasado, Channing Tatum ya había hecho comentarios acerca de sus problemas físicos relacionados con su trabajo. En una entrevista con Variety, contó que se lesionó durante el rodaje de Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026.

Según informó el medio, el actor llegó a la entrevista cojeando y gran parte de las escenas más exigentes de la producción tuvieron que ser realizadas por su doble, mientras él se sometía a una terapia física por una lesión en la pierna.

"Teníamos muchas más escenas por grabar", relató el actor, entre ellas una "gran escena de pelea" con Robert Downey Jr., quien interpreta al Doctor Doom.

Durante la conversación, Tatum también se refirió a las secuelas que dejan este tipo de lesiones.

"No se trata del dolor que siento en el momento. Es saber que no puedo deshacer esto. Y ahora sé cómo serán los próximos seis meses de mi vida… Simplemente odio envejecer. En mi mente, literalmente todavía tengo 30 años[...] 26, si soy honesto".