Murió a los 71 años Catherine O'Hara, recordada actriz de 'Mi pobre angelito'

Catherine O'Hara, la actriz de cine y televisión que alcanzó gran popularidad luego interpretar a Kate McCallister, la madre del personaje de Macaulay Culkin en las dos primeras películas de Mi Pobre Angelito, falleció a los 71 años, informó la revista Glamour y el medio TMZ, citando a dos fuentes con conocimiento directo. Sin embargo, la causa de su muerte aún no ha sido aclarada.

La estrella de Hollywood también fue reconocida por su papel como Moira Rose en la serie Schitt's Creek, en la que participó en 80 episodios, así como por su reciente aparición en la segunda temporada de The Last of Us, donde interpretó a una terapeuta de la comunidad de Jackson.

O'Hara destacó además en producciones cinematográficas de estilo mockumental (o falso documental), como Best in Show (2000) y A Mighty Wind (2003). Asimismo, formó parte del elenco de la película original Beetlejuice y de su reciente secuela, Beetlejuice Beetlejuice.

Catherine O'Hara interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin (Macaulay Culkin), en Mi pobre angelito (1990) y su secuela Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992).Fuente: 20th Century Fox

¿Cuál fue el último trabajo de Catherine O'Hara?

El trabajo más reciente de Catherine O'Hara fue en la serie The Studio, de Apple TV+, donde actuó junto a Seth Rogen. Gracias a este proyecto, obtuvo una nominación al premio Emmy, que se sumó a una trayectoria previamente reconocida por la Academia de Televisión.

La actriz ganó un premio Emmy en 2020 por su interpretación en Schitt’s Creek. Este reconocimiento llegó décadas después de su primer Emmy, obtenido en 1982, cuando fue premiada por su labor como guionista en la serie de comedia SCTV Network 90 .

Catherine O'Hara deja a dos hijos

Nacida y criada en Toronto, Canadá, Catherine O’Hara fue la sexta de siete hermanos. Conoció a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, durante el rodaje de Beetlejuice en 1988. La pareja se casó en 1992 y tuvo dos hijos, Matthew y Luke.

Según TMZ, la última vez que uno de sus fotógrafos vio a la actriz fue en febrero de 2024, en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, cuando fue consultada sobre el papel por el que le gustaría ser recordada.