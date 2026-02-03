Johanna Fadul, actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’, es expulsada de ‘La Casa de los Famosos’ tras ser acusada de racismo

Johanna Fadul, actriz que le dio vida a la hija de ‘La Diabla’ en Sin senos sí hay paraíso, fue expulsada de La Casa de los Famosos Colombia.

¿Por qué fue retirada del reality? Hace unos días, la artista tuvo un cruce de palabras con el bailarín caleño Franck Spiward Luna Valencia, conocido como ‘Campanita’, después de criticar su comportamiento en el show:

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa, porque definitivamente, tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras a tu color de piel”. Este comentario se volvió viral en las redes sociales.

Johanna Fadul pidió disculpas

En la misma casa, la actriz colombiana se dio cuenta de su error y pidió disculpas públicas:

"Jamás quise ofenderte ni meterme con tu color de piel... Te lo juro, con mi corazón roto, jamás en la vida quise herirte... Me siento muy mal, jamás sería capaz de ofender por el color de piel, no soy así", dijo entre lágrimas.

Johanna Fadul fue expulsada de La Casa de los Famosos Colombia

Tras ello, ‘El Jefe’, encargado de dar comunicados en el reality, tomó la decisión de expulsar a la concursante:

“He decidido aplicar la sanción máxima. Johanna a partir de este momento quedas expulsada de la competencia, abandona mi casa. La casa de los famosos es un reflejo de nuestra sociedad, pero también es un espacio que debe dar ejemplo de límites y respeto humano”, se le escuchó decir.

El comentario generó críticas y acusaciones racistas en su contra lo llevó a la producción de La Casa de los Famosos a tomar una decisión. al conocer la noticia, Fadul se pronunció:

“Jamás fue la intención, básicamente es pedir perdón porque detrás de la actriz que ve la gente hay un ser humano que se equivoca”, expresó. “Gracias de verdad por el espacio porque también es decirle a Colombia que no está bien, que vale la pena arrepentirse, vale la pena caer en cuenta de los errores, vale la pena aprender de ellos, y en eso estoy”.