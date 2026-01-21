Hija de Tommy Lee Jones habría estado embarazada antes de morir, según medios internacionales

A inicios de enero de este año, Victoria, hija del famoso actor Tommy Lee Jones, fue encontrada sin vida por una supuesta sobredosis en un hotel de San Francisco, en el estado de California (Estados Unidos).

A casi un mes de su fallecimiento, salieron a la luz nuevos detalles sobre la joven y, de acuerdo con US Weekly, habría estado embarazada de tres meses antes de morir.

“El abogado ha sido informado y cree que la Sra. Jones está embarazada”, dice un documento judicial obtenido por el medio internacional. De acuerdo con lo presentado, se mencionó también que Victoria Jones había enfrentado cargos por intoxicación pública y por resistirse a la autoridad.

Esta sospecha sobre el supuesto embarazo de la hija de Tommy Lee Jones se vinculó a los procesos judiciales mencionados anteriormente.

¿Quién fue Victoria Jones?

Victoria Kafka Jones nació el 21 de abril de 1987, en Camp LeJune (Carolina del Norte). Fue hija del oscarizado actor Tommy Lee Jones y su primera esposa, Kimberlea Cloughley.

La joven siguió los pasos de su padre en la actuación, pero con bajo perfil, según consta en el portal IMDB. Debutó como actriz en Men In Black II (2002), cuando aún era adolescente, compartiendo una escena con su padre.

También tuvo pequeños papeles en The Three Burials of Melquiades Estrada (2005) y The Homesman (2014), ambos filmes dirigidos y protagonizados por su padre, Tommy Lee Jones.