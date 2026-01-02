Hallan sin vida a la hija de Tommy Lee Jones en un hotel de San Francisco

Conmoción en Hollywood. Victoria Jones (34), hija del reconocido actor Tommy Lee Jones, fue encontrada muerta en un hotel de San Francisco, en el estado de California (Estados Unidos), según reportan diversos medios.

La joven, quien también era actriz, fue encontrada sin signos vitales la madrugada del jueves, 1 de enero, en uno de los ambientes del lujoso hotel Fairmont, en San Francisco, informó el portal TMZ, citando fuentes policiales.

En tanto, un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco detalló al citado medio que unidades del este servicio acudieron al lugar a las 2:52 a.m. (hora local), tras haber sido informados de que se había producido una emergencia médica.

Según el funcionario, los paramédicos certificaron el fallecimiento de la joven, que posteriormente fue identificada como Victoria Jones.

Al cierre de este informe, se desconoce la causa de la muerte y las autoridades no han publicado más detalles sobre el fallecimiento de la actriz. Tampoco ha habido un pronunciamiento de Tommy Lee Jones.



¿Quién era Victoria Jones?

Victoria Kafka Jones nació el 21 de abril de 1987, en Camp LeJune (Carolina del Norte). Fue hija del oscarizado actor Tommy Lee Jones y su primera esposa, Kimberlea Cloughley.

La joven siguió los pasos de su padre en la actuación, pero con bajo perfil, según consta en el portal IMDB. Debutó como actriz en Men In Black II (2002), cuando aún era adolescente, compartiendo una escena con su padre.

También tuvo pequeños papeles en The Three Burials of Melquiades Estrada (2005) y The Homesman (2014), ambos filmes dirigidos y protagonizados por su padre, Tommy Lee Jones.

